Ghost of Tsushima sembra un mix tra un film di Kurosawa e Assassin's Creed

Dopo diverse preoccupazioni sul fatto che Ghost of Tsushima potesse essere una copia dell'eccellente e inimitabile Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo gioco di Sucker Punch sembra sia un misto tra un film di Kurosawa e Assassin's Creed.

Questa è stata un'intuizione che abbiamo ricavato dall'ultimo State of Play, in cui Sony ha mostrato un trailer di gameplay di Ghost of Tsushima di ben 20 minuti (la più grande e approfondita presentazione del gioco da quando è stato annunciato alla Games Week di Parigi nel 2017).

Il trailer include diversi nuovi aspetti del gioco di cui non avevamo mai sentito parlare finora, come un nuovo filtro in bianco e nero (che consente di imitare i classici film dei samurai) e voci giapponesi (che aiutano a rendere l’atmosfera più autentica), entrambi i quali possono essere attivati prima ancora di iniziare il gioco.

Il gameplay mostrato nel trailer è stato diviso in tre sezioni: esplorazione e due stili di combattimento, con l'ultima parte che ha fatto l’occhiolino ad Assassin's Creed. I designer miravano a stabilire il giusto tono implementando duelli faccia a faccia per i giocatori che sceglieranno di giocare come un vero samurai e/o bombe fumogene per coloro che preferiranno uno stile di gioco più furtivo.

Di seguito, il trailer del gameplay sullo stato attuale del gioco:

Tsushima può tenere il passo dei giocatori fino all'arrivo di PS5?

Con questo trailer Ghost of Tsushima si preannuncia come il titolo di grande successo di questa estate. È uno dei pochi giochi di rilievo che arriverà nei prossimi tre mesi, prima delle numerose uscite di settembre, ottobre e novembre.

L'unico aspetto deludente dell'ultimo evento State of Play di Sony è il non aver menzionato nulla sull'imminente PS5, il che non è una sorpresa, dato che l’azienda ha già chiarito che non avremmo sentito parlare della console in questo video, ma è ancora più deludente per i giocatori che attendono con ansia qualsiasi informazione.

Le voci suggeriscono che Sony potrebbe organizzare un evento di presentazione prima della fine del mese, ma l’azienda non ha confermato.

Al momento, possiamo consolarci con Ghost of Tsushima. I preordini del gioco sono disponibili.