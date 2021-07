GeForce RTX 3060 a buon prezzo e abbondanti, finalmente ci siamo!

Se avete provato a comprare una scheda grafica Nvidia (o anche AMD Radeon), sapete già che sono praticamente introvabili, e quando si trovano i prezzi sono altissimi. Così salati, in effetti, che è un investimento interessante solo per chi estrae criptomonete.

O meglio, era così. Di recente infatti il governo cinese ha ridotto le possibilità di azione per chi investe in Bitcoin e simili, così tanti che i miner stanno vendendo le schede con operazioni in stile "si chiude, fuori tutto". Il mercato nazionale si sta, di conseguenza, riempiendo di GPU a buon prezzo.

Non sono ancora GPU economiche, ma le cifre cominciano a essere un po' più ragionevoli, pur considerando il rischio di GPU che sono già state usate parecchio - e potrebbero avere qualche problemino.

Questa "ondata" di GPU a buon prezzo non è arrivata in occidente, ma considerando quanto è (era?) grande la comunità cinese dei miner, possiamo aspettarci che il fenomeno raggiunga anche l'Europa e l'Italia. O almeno un qualche suo effetto secondario.

Il mercato sta guarendo (?)

Le migliori schede video negli ultimi mesi sono state più che altro una teoria, perché pochissimi utenti sono riusciti davvero a comprarne una. C'è scarsità di componenti (cosa che riguarda anche altri settori, come quello automobilistico), e il recente boom delle criptovalute ha fatto vendere più schede di quanto Nvidia e AMD riescano a produrne.

Il tutto, poi, ha anche innescato fenomeni di sciacallaggio: persone che riescono a comprare le GPU per poi tentare di rivenderle a prezzi maggiorati, anche più che raddoppiati.

Ora che la Cina ha rafforzato le regole sulle criptovalute, la situazione potrebbe cambiare. I miner ne sembrano convinti, visto che stanno vendendo le loro schede a prezzi simili a quelli di listino.

Abbiamo visto, per esempio, la GeForce RTX 3060 a 2.220 yuan, più o meno €340 euro. Secondo alcune fonti i miner stanno cominciando a farsi concorrenza abbassando i prezzi.

Ottimi affari? Forse, ma forse no

I prezzi sembrano molto interessanti, soprattutto se confrontati con le cifre assurde che abbiamo visto in passato. Ma bisogna anche considerare i rischi.

Le schede dei miner infatti sono state usate intensamente, e hanno funzionato a pieno regime anche per dei mesi. Magari ne prendete una e funziona perfettamente per anni, ma magari si brucia dopo due ore perché "non ce la fa più". Il ragionamento è simile a quello che siamo abituati a fare con le auto usate con molti chilometri.

Però ci sono altre schede, compresi modelli più recenti come la GeForce RTX 3070 e la GeForce RTX 3070 Ti. Prodotti che i miner non hanno usato, ma che potremmo trovare a prezzi più accettabili proprio in virtù di questo "terremoto" nel mondo delle criptovalute.

Possiamo esserne sicuri? No, proprio per niente. Ma vale la pena di aspettare qualche settimana e vedere che succede. Per agosto potreste davvero trovare una nuova scheda video a un buon prezzo. Il che sarebbe fantastico, no?