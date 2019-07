Galaxy Note 10 e Note 10 Pro, nuovi leak rivelano le differenze

Generalmente Samsung presenta un modello della serie Note all'anno, ma questa volta sembra molto probabile che ne vedremo due: circolano infatti molte voci di corridoio riguardo l'uscita del Samsung Galaxy Note 10 e del Note 10 Pro. Adesso sono state leakate foto di custodie e delle pellicole protettive che sembrano progettate per i due modelli, e lasciano immaginare quelle che saranno le differenze.

Condivise da @UniverseIce (un divulgatore piuttosto affidabile), le immagini mostrano un numero di fori per la fotocamera diverso sul retro delle custodie protettive.

Entrambi i modelli hanno un alloggio per le fotocamere posteriori allungato, ma questi leak mostrano la custodia del Samsung Galaxy Note 10 con accanto un ulteriore foro circolare, mentre l'altra custodia mostra altri tre fori.

In the second half of the year, there will be no better screen than Note10. pic.twitter.com/4F28KpGullJuly 7, 2019

Le immagini confermerebbero altri leak precedenti, infatti noi avevamo già sentito che il Galaxy Note 10 avrebbe avuto tre lenti posteriori, mentre il Note 10 Pro ne avrebbe avute quattro. Qui in realtà abbiamo visto due fori extra, ma uno potrebbe semplicemente ospitare un secondo flash o qualcosa del genere.

A parte questo, il design sembra molto simile: le pellicole presentano entrambe uno spazio per ospitare la fotocamera frontale, inserita in un foro sul display.

Oltre alle immagini, @Universelce ha twittato che ''non ci sarà schermo migliore'' di quello del Galaxy Note 10 nella seconda metà del 2019. Non hanno spiegato nel dettaglio perchè, ma la cosa non ci sorprente, infatti generalmente gli schermi dei top di gamma Samsung sono sempre tra i migliori.

Secondo altre voci, entrambi i modelli avranno uno schermo 1440 x 3040, della misura di circa 6.3'' per il Note 10 e 6.8'' per il Note 10 Pro. Non dovremo aspettare molto per conoscere tutti i dettagli ufficiali, infatti la serie Samsung Galaxy Note 10 verrà presentata il 7 agosto.

