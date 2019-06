Galaxy Note 10 Pro, ecco le quattro fotocamere posteriori (leak)

Dopo avere visto i primi rendering di Samsung Galaxy Note 10, arrivano quelli di Galaxy Note 10 Pro. Uno smartphone più grande e con più fotocamere.

Condivise dalla fonte solidamente affidabile @OnLeaks per conto di PriceBaba, si può vedere come il Note 10 Pro abbia uno schermo curvo quasi senza cornice e con un unico foro per la fotocamera nella parte anteriore. Il profilo è in metallo e il retro in vetro.

Tutto molto simile ai render che abbiamo visto di Galaxy Note 10, compresa la mancanza del pulsante Bixby e del jack audio.

Dove Samsung Galaxy Note 10 Pro sembra essere diverso è nel retro grazie alla presenza di una quarta fotocamera. Secondo la fonte si tratta della lente per gestire la profondità di campo, mentre le altre tre comprendono quella principale da 12MP, una lente tele da 12MP e una grandangolare da 16MP.

Anche lo schermo dovrebbe essere più grande, con una diagonale da 6.75 pollici (secondo la stessa fonte Galaxy Note 10 avrà invece uno schermo da 6.3 pollici). La risoluzione dello schermo dovrebbe essere di1440 x 3040 pixel con il supporto allo standard HDR10+ e a un massimo di 12GB of RAM. Il chipset sarà lo Snapdragon 855 oppure l'Exynos 9820, a secondo della regione.

Si tratta di caratteristiche simili a quelle di Samsung Galaxy Note 10 con l'unica differenza di uno schermo leggermente poco più grande e di una fotocamera in più.

Note 10 Pro potrebbe anche avere una batteria più grossa, ci sono runor che parlano di un modello con batteria da 4,500mAh, ma non è chiaro se sarà solo sul Pro o anche sul Note 10.

Probabilmente non lo sapremo con certezza fino al lancio di agosto, ma fino ad allora ci aspettiamo nuovi leak!