Galaxy Buds+ potrebbero avere più autonomia e due microfoni

Secondo le ultime specifiche tecniche trapelate da Evan Blass, i nuovi auricolari Galaxy Buds+ di Samsung potrebbero essere molto simili alla versione precedente . Le ultime indiscrezioni combaciano con quelle riportate circa un mese fa, attraverso le quali è possibile ipotizzare dei miglioramenti irrisori.

Galaxy Buds+ hanno una batteria da 85 mAh che si trova all’interno degli auricolari stessi e un’altra da 270 mAh provenienti dal case. La vecchia versione degli auricolari aveva rispettivamente 58 mAh e 252 mAh. Con tre minuti di ricarica Samsung promette 60 minuti di autonomia, quindi l’azienda, oltre ad aver aumentato la capacità in termini di mAh, ha migliorato anche la gestione della ricarica.

Per quanto riguarda l’audio, i nuovi Galaxy Buds+ sono stati progettati con un woofer e tweeter dedicati, a differenza della versione precedente. Bisognerà capire se questa scelta riuscirà a portare un audio migliore. La risposta è si, almeno teoricamente. Anche nel nuovo modello sarà presente il Bluetooth 5, con l’aggiunta però del supporto LE Audio che permette di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente.

I nuovi Buds sono leggermente più pesanti, a causa probabilmente della maggior capacità delle batterie: si passa dai 5,6 grammi della versione precedente ai 6,3 grammi della nuova.

Una coppia di Galaxy Buds+ sarà regalata a coloro che preordineranno un Samsung Galaxy S20 Plus o S20 Ultra. Secondo le specifiche trapelate, il prezzo negli Stati Uniti sarà di 149 dollari. Per scoprire il prezzo in Italia toccherà attendere maggiori informazioni.