Facebook, disponibile il tema scuro per la versione browser: ecco come verificarlo

Se non vi convince troppo o non vi piace del tutto l’aspetto della versione browser di Facebook, allora potrete presto ricredervi. Il social network ha, infatti, subìto un redesign che in queste ore può essere già provato da alcuni utenti.

Facebook aveva annunciato già nell’aprile scorso la propria intenzione di lanciare il nuovo design della versione browser e adesso questo è disponibile in prova per i primi utenti. Oltre a un aspetto nel complesso più pulito e meno affollato delle schermate, ci sono anche delle nuove icone e sopratutto un’opzione per attivare il tema scuro.

Il redesign del sito di Facebook è in linea con il nuovo aspetto dell’app mobile del social network. Le nuove icone e l’aspetto più pulito già apparse per la versione smartphone sono state riproposte per un’esperienza omogenea su tutti i tipi di dispositivi.

Quando l’anno scorso Facebook aveva parlato per la prima volta del nuovo design, aveva fatto riferimento al nuovo aspetto come FB5, o Facebook versione 5. Adesso, come riporta il sito CNET, una piccola percentuale di utenti selezionati dalla compagnia è stata invitata a provare quello che è stato definito “il nuovo Facebook”.

Alla fine, un cambio d’immagine

Se fate parte del gruppo di utenti che stanno provando la nuova versione, potrete passare al nuovo design selezionandolo al prossimo accesso su Facebook dal browser. In generale, i colori del nuovo sito sono decisamente più brillanti ma, come dicevamo, c’è anche la possibilità di attivare una modalità scura che è stata chiesta da molti utenti e che si può selezionare dal menu delle impostazioni.

Tutti gli utenti che hanno avuto accesso al nuovo Facebook sono inoltre invitati a dare il proprio feedback, il che suggerisce che potrebbero essere apportate altre modifiche in base alla risposta degli utenti.

Non c’è ancora alcuna data ufficiale per un rilascio ufficiale ma la nuova versione di Facebook dovrebbe arrivare per tutti gli utenti entro questa primavera.