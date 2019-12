WhatsApp dark mode: ecco un modo per provarla subito

La modalità scura di Whatsapp è quasi pronta, e alcuni utenti Android hanno potuto vederla in anteprima, in modo del tutto fortuito.

Come riporta WABetaInfo, prima di tutto bisogna essere nel programma beta di Whatsapp e avere uno smartphone con Android 10. Dopodiché bisogna abilitare il tema scuro dalle Impostazioni, aprire Whatsapp e inviare un link YouTube a qualcuno.

Aprite la tastiera e toccate l'anteprima del video per avviare il video YouTube in modalità immagine nell'immagine. Con un po' di fortuna, si avvierà la Dark Mode di Whatsapp.

Il bug non si presenta tutte le volte: noi per esempio abbiamo provato a emulare un Pixel 3 e non siamo riusciti a riprodurlo, ma molti su Twitter ce l'hanno fatto e hanno condiviso schermate che lo dimostrano.

Tempi oscuri all'orizzonte

Si tratta solo di un piccolo bug, ma dimostra che la Dark Mode di Whatsapp è ormai quasi pronta per il pubblico, e presto gli utenti beta potrebbero averla tra le opzioni.

In passato abbiamo visto indizi che indicano l'esistenza di due dark mode diverse su Whatsapp (una più chiara e un'altra quasi del tutto nera, che sarà utile per chi ha uno smartphone con schermo AMOLED). Quella che si vede con questo trucco di YouTube sembra quella più chiara, e potrebbe essere l'unica accessibile per i test iniziali.

Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.