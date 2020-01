Epic Games Store, tutti amano odiarlo eppure ha avuto un successo enorme

Non ci sono molti store capaci di generare un tale fervore e così tante polemiche come l'Epic Games Store. Ma non importa quanto scrivano gli hater, Epic Game Store continua a macinare utili.

L'outlet di videogiochi digitali del gioco online ha guadagnato $ 681 milioni dai giocatori PC nel 2019, secondo un'infografica inviata da Epic Games. Sebbene siano molti, riteniamo che Valve abbia guadagnato persino di più con Steam (anche se Robots suggerisce che le vendite di Steam siano in forte calo).

I numeri di Epic Games sono ancora più impressionanti considerando che ha distribuito giochi gratuiti per tutto il 2019. In totale, Epic ha regalato 73 titoli l'anno scorso, che sono stati scaricati più di 200 milioni di volte. Quindi non sorprende che Epic Games Store vanti ben 108 milioni di utenti.

Epic ha annunciato continuerà a distribuire giochi gratis per tutto il 2020, il che dovrebbe attirare ulteriori utenti sulla piattaforma. I titoli in questione sono esclusive giocabili solo dall’app di Epic Games. È stata sicuramente una mossa controversa, che noi di TechRadar non approviamo, ma è difficile negarne l'efficacia, visti i numeri.