Ecco le migliori offerte sui videogiochi per PS4, Xbox e PC

Se siete alla ricerca di qualche bel videogioco in offerta, siete nel posto giusto. Abbiamo setacciato il web alla ricerca delle migliori promozioni disponibili per PS4, Xbox e PC e le abbiamo elencate di seguito.

Troverete sia offerte sulle versioni fisiche che su quelle digitali con i relativi link. Se state cercando qualche videogame e non avete le idee chiare su cosa comprare, questa lista vi tornerà molto utile.

Giochi PS4 in offerta

Sekiro: Shadows Die Twice

La versione fisica di Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile su eBay a soli 45 euro. Questo titolo è destinato a gamer adulti per via della brutalità del gameplay e delle sequenze video. È un titolo action-adventure dall'atmosfera evocativa con boss fight per hardcore gamer.

Spyro Reignited Trilogy

La versione fisica di Spyro Reignited Trilogy è disponibile su eBay a soli 33,90 euro. È un remake dei primi tre capitoli della serie Spyro the Dragon, contenente le versioni ad alta definizione di Spyro the Dragon (1998), Spyro 2: Ripto's Rage (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000). È un videogioco platform adatto anche ai bambini, nonché un ottimo passatempo per tutta la famiglia.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

La versione fisica di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile su Mediaworld a soli 30 euro. Contiene i remake dei primi tre capitoli della serie Crash Bandicoot: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. Anche in questo caso, si tratta di una collezione di titoli platform adatta a tutte le età.

Batman Arkham Collection

La versione fisica di Batman Arkham Collection è in vendita su Gamestop a soli 17,48 euro. I veri fan del cavaliere oscuro ameranno questa promozione, poiché include Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, completamente rimasterizzati e con grafica rinnovata, oltre che Batman: Arkham Knight.

Giochi Xbox in offerta

The Division 2 - Limited Edition

La versione fisica di The Division 2 - Limited Edition (esclusiva Amazon) è in offerta sul noto e-store a soli 18 euro. The division 2 è uno sparatutto in terza persona con elementi GDR, ambientato in una Washington D.C. in rovina e sull'orlo del collasso.

Si può giocare in single player o in cooperativa con altri tre giocatori e divertirsi con una vasta gamma di attività. La versione in offerta include il pacchetto esclusivo "Primo soccorritore".

LEGO Harry Potter Collection

La versione fisica di LEGO Harry Potter Collection è in offerta su Amazon a soli 10,48 euro (sconto del 65%). Il pacchetto include LEGO Harry Potter anni 1-4 e LEGO Harry Potter Anni 5-7 rimasterizzati in alta definizione. Si tratta di due videogame d'azione adatti anche ai più piccoli e con cui giocare in famiglia grazie alla modalità cooperativa.

Giochi PC in offerta

Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition

La versione digitale di Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition è disponibile su Amazon a soli 16,65 euro (sconto del 58%). Oltre al prezzo stracciato, questa promozione include il Buddy Pass, che vi consente di invitare un amico e giocare insieme anche se non possedesse una copia dello stesso. È sufficiente che l'altro utente scarichi una versione gratuita... e basta.

Wolfenstein: Youngblood è uno sparatutto in prima persona di genere fantastorico-horror, ambientato nella Parigi degli anni '80. È possibile affrontare la campagna principale in cooperativa per un maggior divertimento.

Life is Strange 2

La versione fisica di Life is Strange 2 è disponibile su Amazon a circa 20 euro (sconto del 51%). Si tratta di un'avventura grafica pluripremiata dalla critica, che fa della narrazione il suo cavallo di battaglia. C'è chi lo descriverebbe come un film interattivo, addirittura; quel che è certo è che un videogame per un pubblico maturo.