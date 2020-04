A distanza di oltre due anni dal rilascio del modello originale, DJI presenta il nuovo Mavic Air 2 con l’obiettivo di portare potenza e praticità a un livello superiore, offrendo funzionalità avanzate in un formato compatto.

Il nuovo Mavic Air 2 presenta un sensore di immagine più grande, un’autonomia che offre fino a 34 minuti di volo, un radiocomando rivisto e la tecnologia di trasmissione OcuSync di DJI, che sostituisce il Wi-Fi. OcuSync ha una portata fino a 7 km e offre una maggiore resistenza alle interferenze. A brevi distanze, il video viene trasmesso in tempo reale con una risoluzione di 1080p ed è possibile scaricare foto e video a 40Mb/s.

Il drone vanta diverse modalità di rilevamento di scena pre programmate dedicate alle foto, tra cui neve, alberi, erba, cielo blu, tramonti e albe. ll nuovo sensore di Mavic Air 2 è grande mezzo pollice ed è di tipo "Quad Bayer" con obiettivo fisso 28mm f / 2.8. Si tratta di un sensore da 48 MP simile a quello utilizzato dagli smartphone negli ultimi anni, anche se l’impostazione predefinita è limitata a 12 MP.

Mavic Air 2 può registrare filmati 4K fino a 60 fps, supporta la tecnologia HDR (fino a 4K 30fps) e permette di esportare video timelapse in 8K. È il primo drone a essere dotato di AirSense, una tecnologia che rileva e avvisa l'operatore di eventuali droni nelle immediate vicinanze.

Inoltre, Mavic Air 2 presenta diversi sensori di ostacolo per evitare collisioni e una luce ausiliaria per facilitare l'atterraggio in condizioni di scarsa luminosità. Il nuovo modello è leggermente più grande e pesante rispetto al precedente, ma non abbastanza da raggiungere le dimensioni di Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom.

Anche il radiocomando è stato rivisto: le antenne sono state rese meno visibili ed è stato sfruttato lo spazio per aggiungere un supporto per smartphone.

Come riporta il sito The Verge , è possibile preordinare Mavic Air 2 al prezzo di 849 euro ed è disponibile anche in versione Combo Fly More al costo di 1049 euro. Questa include due batterie extra, 6 eliche, un set di filtri ND (ND16/64/256), un caricabatterie portatile, un adattatore e una borsa da spalla.

DJI Mavic Air 2 arriverà in Italia da metà maggio