DJI annuncia l’arrivo del suo nuovo leggerissimo gimbal Ronin

Dopo il lancio del gimbal DJI Ronin-S al CES 2018, questo è diventato un accessorio indispensabile per ogni fotografo appassionato. Ma chi lo ha provato sa bene che il suo peso si fa sentire al termine della giornata.

DJI ha però tenuto presente le preoccupazioni dei suoi clienti e ha accettato la sfida realizzando un nuovo modello decisamente più leggero e smart.

Un video di presentazione apparso sull’account Twitter ufficiale di DJI indica che la presentazione avverrà il 17 luglio.

We're ready for the challenge, are you?https://t.co/hPX8phRc0d pic.twitter.com/yPB5uW7Za9July 15, 2019