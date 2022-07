Disdire Amazon Prime in due click, presto sarà possibile

Amazon ha concesso una semplificazione del procedimento per disdire Amazon Prime in Europa: questo significa che, anche in Italia, gli utenti potranno disdire il proprio abbonamento in due click.

Lo annuncia la Commissione Europea (opens in new tab): i cambiamenti sono stati implementati il 1 luglio, e porranno fine alla procedura costellata di un numero infinito di pagine contenenti informazioni superflue e pulsanti fuorvianti che Amazon utilizzava per ostacolare la cancellazione.

Questa novità riguarda tutti i Paesi membri dell'UE e dello Spazio economico europeo, Regno Unito compreso. Al momento, non sono stati svelati eventuali cambiamenti in arrivo negli USA.

Amazon ha acconsentito a questi cambiameni a seguito di una denuncia presentata dai rappresentanti dei consumatori UE, tra cui il Concilio per i diritti dei consumatori della Norvegia, il quale a gennaio 2021 aveva elaborato una relazione sull'ambiguo processo per disdire l'abbonamento Amazon Prime.