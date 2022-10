Dell Latitude 7230 Rugged Extreme, il tablet indistruttibile per ambienti estremi

Dell Latitude 7230 Rugged Extreme è un tablet super resistente pensato per chi lavora in ambienti difficili come cantieri, aree esterne con temperature estreme e luoghi molto polverosi o umidi.

Oltre a essere estremamente resistente, l'ultimo arrivato tra i dispositivi rugged di casa Dell vanta delle specifiche hardware di buon livello, pensate per offrire il massimo in termini di produttività, indipendentemente dall'ambiente di lavoro in cui vi trovate.

Un tablet pensato per lavorare all'esterno o in fabbrica non deve per forza sacrificare le prestazioni o la connettività. Dell 7230 Rugged Extreme è equipaggiato con processori Intel® Core™ fino a i7 di 12a generazione con grafica Iris Xe integrata, RAM fino a 32 GB e SSD NVMe fino a 2TB per garantire prestazioni eccellenti su tutta la linea.

Grazie alla nuova funzionalità Wi-Fi 6E3 e al supporto per la doppia banda larga, Dell 7230 Rugged Extreme garantisce connessioni veloci a fronte di un consumo energetico ridotto. Questo tablet è pensato anche per chi lavora nell'ambito del primo soccorso e include un sistema di alimentazione FirstNet Ready™4 che, in caso di chiamate d'emergenza, consente l'accesso prioritario alle informazioni critiche all'interno della rete FirstNet.

Resistenza e sicurezza senza compromessi

Indipendentemente dall'ambiente in cui vi trovate, Dell 7230 Rugged Extreme garantisce un'autonomia fino a 20 ore grazie alla doppia batteria hot-swap progettata per garantire il funzionamento continuo del dispositivo anche durante la sostituzione della batteria, aspetto fondamentale per il lavoro a turni nel settore manifatturiero, come anche per le operazioni di primo soccorso.

Il display in formato 16:10 protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass 5, offre il 13% in più di area attiva rispetto alle generazioni precedenti, facendo di Dell 7230 Rugged Extreme il tablet rugged da 12" con lo schermo più ampio in assoluto. Grazie a una luminosità fino a 1200 nit, I dati critici possono essere visualizzati anche quando si è esposti alla luce diretta del sole.

Dell 7230 Rugged Extreme ha un livello di resistenza militare e può resistere a cadute da un'altezza massima di un metro e mezzo e a temperature da -28 a 62 gradi. Tra le specifiche troviamo anche una classificazione IP-65 che certifica la resistenza a polvere, sporcizia e acqua.

Dell 7230 Rugged Extreme pone l'accento anche sulla sicurezza, grazie alla presenza del modulo TPM 2.0 ControlVault™ di Dell, uno strumento di autenticazione hardware che aiuta gli utenti a proteggere e controllare i dati con la crittografia integrata. Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni di sicurezza per proteggere informazioni altamente sensibili o riservate, tra cui un lettore di smartcard con o senza contatto, una telecamera a infrarossi per il riconoscimento facciale basata su Microsoft Windows Hello e un lettore di impronte digitali.

A bordo troviamo anche un sistema che consente di passare da connessioni Wi-Fi/GPS a WWAN mantenendo le prestazioni 5G per uno streaming video e una condivisione di file più rapidi ed efficienti. Dell 7230 Rugged Extreme è pensato per una varietà di settori e soluzioni OEM e dispone di un'ampia selezione di strumenti per il lavoro, tra cui uno scanner di codici a barre, un ingresso HDMI e una porta Fischer USB. A bordo troviamo anche un'unità SSD NVMe removibile ad alte prestazioni (fino a 2TB) che può essere rimossa e sostituita manualmente in pochi secondi.

Ecosistema e accessori

Dell 7230 Rugged Extreme dispone di un ampio set di accessori pensati per aumentarne mobilità, ergonomia e resistenza.

La tastiera removibile consente di passare rapidamente alla modalità laptop, mentre la stilo permette di prendere rapidamente appunti e modificare progetti e immagini in tempo reale. Per aumentare ulteriormente la produttività, Dell propone accessori pensati per la portabilità sul lavoro, come la tracolla, il cinturino da polso girevole a 360 gradi e l'impugnatura rigida regolabile.

Dell 7230 Rugged Extreme sarà disponibile a livello globale entro la fine del 2022. I prezzi verranno resi noti prima dell'inizio delle spedizioni.