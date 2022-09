Deadpool 3, Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine

Deadpool, uno degli eroi più pazzi e divertenti del MCU, sta per tornare sul grande schermo con nuovo film che vedrà il grande ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

A darne l'annuncio è l'account Twitter (Si apre in una nuova scheda) ufficiale di Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, sul quale è presente video in cui l'attore parla (ironicamente) della mancanza di idee per il film dal divano di casa sua, per poi chiedere a uno Hugh Jackman "di passaggio" se ha voglia di interpretare nuovamente Wolverine.

La risposta, è chiara: “Yeah, sure.”

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena per molti fan che sono cresciuti con i film degli X-Men, molto prima che i colossal Marvel diventassero un fenomeno di massa, ma anche per tutti coloro che speravano di assistere al ritorno di Wolverine sul grande schermo (da mesi si parla di un possibile sostituto, ma nessuno potrà mai sostituire Jackman, diciamolo).

L'attore interpreta Wolverine fin dai primi X-Men usciti all'inizio degli anni 2000, mentre l'ultimo film con Jackman è Logan, capitolo conclusivo della storia di Wolverine uscito nel 2017. Anche se nel 2009 nel film X-Men: Origins: Wolverine c'è una scena nella quale i due supereroi si confrontano, questa volta lo scontro dovrebbe essere alla base del film, quindi ne vedremo delle belle.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEuSeptember 27, 2022 See more

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, che ha già lavorato con Reynolds nel film Free Guy e con Jackman in Real Steel del 2011. L'uscita al cinema è prevista per il 6 settembre 2024. Questa data sembra dovrebbe corrispondere all'inizio della fase 6 del MCU, poiché la fase 5 si concluderà nel luglio 2024 con Thunderbolts.

Sono passati 30 anni!

È interessante notare che il 2024 segna anche il 30° anniversario del primo incontro tra i due personaggi nel mondo dei fumetti, avvenuto in Wolverine #88. Dal 1994, Deadpool e Wolverine hanno avuto una rivalità a fasi alterne, con incontri caratterizzati da scazzottate violentissime e piogge di proiettili.

Quando X-Men Origins: Wolverine è arrivato al cinema nel 2009 , i fan del duo sono rimasti sconcertati dall'interpretazione di Deadpool. Nonostante fosse interpretato da Reynolds, il personaggio era incredibilmente sottotono rispetto al Deadpool dei fumetti. Tuttavia, Reynolds ci ha messo una pezza con Deadpool del 2016: il primo film sul personaggio è stato un successo e l'attore è riuscito a interpretare l'eroe facendo rivivere ai fan tutta la follia alla quale ci avevano abituato i fumetti.