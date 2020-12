Cyberpunk 2077: svelata la mappa ufficiale con gli orari di sblocco per console e PC

Non siamo qui per comunicarvi l'ennesimo rinvio ma per dirvi che Cyberpunk 2077, questa volta, sta per uscire davvero. I fan che lo attendono da mesi, se non anni, saranno felici di sapere che nella giornata di ieri, su Twitter, è comparsa una mappa che indica tutte le date e gli orari in cui sarà possibile accedere al gioco nelle diverse aree geografiche.

Andiamo dritti al punto. Gli utenti italiani che giocano da console potranno iniziare a scorrazzare per Night City dalla mezzanotte del 10 dicembre, mentre chi gioca da Stadia o PC dovrà aspettare l’una.

Anche chi gioca da Xbox One, PS4 e Stadia potrà giocare a Cyberpunk 2077 dal 10 dicembre. Ricordiamo che gli utenti PS5 e Xbox Series X, inizialmente, avranno accesso alla versione retrocompatibile del titolo, mentre per sfruttare al meglio l'hardware delle console next-gen dovranno attendere il rilascio della patch nel 2021.

Qui sotto trovate la mappa con gli orari.

The wait is almost over!If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings. For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time.