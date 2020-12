Cyberpunk 2077: record di accessi su Steam

Cyberpunk 2077 he letteralmente spazzato via il precedente record di giocatori connessi simultaneamente a un gioco single player su Steam.

Come segnala PC Gamer, il primato apparteneva a Fallout 4 con 472,962 giocatori, numero superato abbondantemente da Cyberpunk 2077 con più di un milione di utenti connessi contemporaneamente.

Per la precisione parliamo di 1.003.264, numero enorme che tuttavia non raggiunge le cifre di Dota 2, per citarne uno, che ha raggiunti 1.295.114 di giocatori connessi e PUBG, che detiene il record assoluto con 3.257.248 utenti in gioco.

Ovviamente il suddetto numero è riferito unicamente agli accessi su Steam ma, come ben saprete, Cyberpunk 2077 è disponibile anche su GOG.com e Epic, quindi il numero complessivo è sicuramente superiore.

I giocatori che hanno deciso di optare per queste piattaforme piuttosto che acquistare il titolo su Steam potrebbero aver incontrato meno problemi, visto che il grande numero connessioni al servizio per scaricare la patch del day one ha causato rallentamenti e, in alcuni casi, a crash del client.

Alcuni utenti si sono inoltre lamentati di una sorta di stallo verificatosi al completamento del download su Steam, ma Valve ha subito chiarito che si tratta di un lasso di tempo richiesto per la decrittazione di alcuni dati.

You can verify this is what's happening by looking for "Disk Activity" on the downloads page in the Steam client.When the unpacking has caught up, you'll resume downloading the remaining few GBs. No need to switch data centers or restart the Steam client! pic.twitter.com/E9SmnAtfm0December 10, 2020

Record anche per Twitch

Oltre alla massa di giocatori connessi a Steam per giocare a Cyberpunk 2077, c’erano circa un milione di spettatori che stavano seguendo la diretta su Twitch. Anche in questo caso, si tratta di un record per un titolo single player e di un numero molto alto in generale, dato che solo pochi giochi multiplayer hanno toccato vette simili.

Nel complesso si può dire che il lancio di Cyberpunk 2077 sia andato piuttosto bene, anche se era difficile che andasse diversamente vista la grande attesa e l’enorme pubblicità che hanno preceduto l'uscita del titolo.

Del resto non ci sono solo notizie positive. Diversi utenti Steam e recensori hanno fatto notare i classici bug della prima ora e alcuni glitch, anche se non abbiamo modo di sapere se coloro che li hanno riscontrati avevano o meno aggiornato i driver delle loro schede video.

A proposito, consigliamo a tutti i possessori di schede video Nvidia di aggiornare i driver al più presto; oltre a questo, nelle prossime settimane, CD Projekt Red dovrebbe rilasciare nuove patch per sistemare i bug che affliggono Cyberpunk 2077.