Cyberpunk 2077: il quartiere di Westbrook si mostra in queste straordinarie concept art

Probabilmente non potremo mettere le mani su Cyberpunk 2077 prima di settembre, ma CD Projekt Red ci tiene a mantenere alto l’entusiasmo per Cyberpunk 2077 nonostante sia stato rinviato per la terza volta. Adesso non solo abbiamo ricevuto nuove interessanti informazioni su Night City Wire, ma lo sviluppatore ha pubblicato anche nuovi straordinari concept art del gioco.

Sulla pagina Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 è stata recentemente pubblicata una nuova illustrazione di Westbrook, uno dei tanti quartieri di Night City, ma nello specifico qui dovrebbero trovarsi i personaggi più ricchi e famosi. Non vediamo l'ora di poter finalmente provare il gioco e tuffarci in questo nuovo capolavoro

Le immagini mostrano una futuristica (e splendida) zona collinare residenziale completa di un'affascinante fontana, un’abitazione in stile Miami e in lontananza una panoramica che mostra la zona commerciale. Date uno sguardo alle immagini qui sotto:

Westbrook is considered by many to be the best place to live and have fun in Night City. If you’ve got eddies, you come here to spend them. And if you don't? Well, take out a loan and pretend you’re on top of the world — even for just one glorious night. #ConceptArt pic.twitter.com/gGAnMVMYWLJuly 7, 2020