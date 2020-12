Cyberpunk 2077 arriva su iOS grazie alla web app di Stadia per Safari

Non è stato un inizio facile per Cyberpunk 2077 nonostante una campagna mediatica che lo ha reso uno dei titoli più attesi di sempre. Tra le varie problematiche emerse, una delle più determinanti è legata ai problemi di compatibilità hardware riscontrate da molti utenti. Per fortuna da oggi, con il rilascio ufficiale dell'app Google Stadia per iPhone e iPad, sarà possibile giocare a una versione stabile di Cyberpunk dai vostri dispositivi iOS.

La piattaforma streaming di Google, già disponibile sui dispositivi Android, non sarà comunque presente sull'App store, dato che Apple non è riuscita a trovare un accordo commerciale sui profitti derivanti dalla vendita dei titoli Stadia.

Ma allora come si fa a usare Stadia su un dispositivo iOS? Tramite una web app ottimizzata per il browser Safari. Il player di Google Stadia funziona piuttosto bene sul browser Apple e il controller si collega direttamente al cloud di Google, consentendo di riprodurre i giochi sfruttando la connessione del dispositivo.

Per accedere alla nuova web app Stadia per iOS vi basta visitare l'indirizzo www.stadia.google.com dal vostro iPhone o iPad, cliccare il tasto condivisione e selezionare "Aggiungi alla Home". A questo punto troverete un'icona Stadia sulla schermata principale del vostro iPhone che si aprirà a schermo intero quando la selezionerete, rimuovendo la barra degli indirizzi e gli altri menù di Safari.

Come gira Cyberpunk 2077 su iOS?

VI starete chiedendo: ma come gira Cyberpunk 2077 su stadia? Domanda lecita, data l'enorme differenza emersa tra il titolo PS4/Xbox One e la versione PC.

Su un PC di fascia alta la grafica è spettacolare e i bug sono limitati, seppur presenti, mentre le versione per console ha una grafica decisamente inferiore e una quantità di glitch che la rendono praticamente ingiocabile.

Stadia, essendo una piattaforma streaming, si prefigge l'obiettivo di replicare le prestazioni di un PC di fascia medio alta senza dover spendere un capitale in componenti hardware. L'unica spesa richiesta è l'acquisto di Cyberpunk 2077 dallo store Stadia con cui, tra l'altro, si ottiene l'accesso all'abbonamento "Pro" e a un buon numero di giochi in 4K presenti sul catalogo Google.

Oltre a girare su PC, console,e web browser, Cyberpunk 2077 può essere giocato su Chromecast e sui dispositivi Android e iOS. Data la vastità della storia e del mondo esplorabile potrebbe tornare utile esplorare Night City dallo smartphone, anche se data la situazione attuale sarà difficile godersi il gioco durante gli spostamenti.

Al momento chi sta giocando a Cyberpunk 2077 su Stadia ha espresso pareri positivi (ovviamente con una connessione adeguata) e va sottolineato il fatto che non è necessario alcun download per iniziare a giocare; ovviamente anche le future patch verranno applicate automaticamente al momento del rilascio. In aggiunta i nuovi iPhone dispongono di un hardware che li rende perfetti per giocare a Cyberpunk 2077 in "versione mobile".

Quali sono i contro? Vi serve una connessione veloce e dovrete abituarvi alla tipica input lag caratteristica delle piattaforme di gioco in streaming. A conti fatti, a meno che non possediate un PC di fascia alta assemblato di recente, giocare a Cyberpunk 2077 su Stadia con un dispositivo mobile è una delle soluzioni migliori per godersi al meglio il gioco di CD Projekt Red.