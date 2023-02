CPU Intel: i nuovi Raptor Lake monopolizzano i benchmark

Una delle più recenti CPU Intel per portatili, l'Intel Core i9-13980HX, ha già raggiunto il primo posto nella classifica di benchmark delle CPU portatili di PassMark.

Come rivelato dal test PassMark (Si apre in una nuova scheda) e riportato da VideoCardz (Si apre in una nuova scheda), il Core i9-13980HX ha ottenuto 54.483 punti, mentre il Core i9-13900HX ha ottenuto 51.739 punti. Le due CPU Raptor Lake-HX, caratterizzate da 24 core e da un TDP di 55 W, hanno superato il processore Zen 4 a 12 core AMD Ryzen 9 7845HX, collocando quest'ultimo al terzo posto nella classifica.



Secondo i dati, possiamo dedurre che il Raptor Lake-HX è tra il 9% e il 14% più veloce del 7845HX nei test single-threaded ed è almeno l'11% più veloce nelle prestazioni multicore. Tuttavia, AMD sta progettando un processore Ryzen 9 7945HX a 16 core, come rivelato durante il CES 2023. Questo probabilmente ridurrebbe il divario, soprattutto perché l'Intel Core i9-13980HX ha solo otto core per le prestazioni, con 16 core per l'efficienza.



Infine, AMD non utilizza l'architettura big.LITTLE, quindi i 16 core di Ryzen 9 7945HX funzioneranno tutti a pieno regime.

Quale futuro per AMD?

Se questi test saranno sufficientemente favorevoli, queste due CPU potrebbero essere considerate tra i migliori processori sul mercato e anche l'imminente 7945HX a 16 core di AMD potrebbe non essere sufficiente per eguagliare i chip Raptor Lake, per non parlare di superarli.

Molto probabilmente l'unico modo in cui AMD potrebbe vincere questo confronto è attraverso il prezzo dei portatili che utilizzano i suoi chip, ma questo dipende da questi marchi. Anche se normalmente c'è una differenza di costo tra i portatili Intel e quelli AMD, quindi è sicuramente possibile.