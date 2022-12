Se la vostra tastiera ha iniziato a scrivere da sola, non temete: non è posseduta!

Se la vostra nuova tastiera Corsair fiammante ha iniziato a scrivere da sola alcune frasi che avevate digitato nei giorni o nelle settimane precedenti in modo casuale, non preoccupatevi, non dovrete chiamare i Ghostbusters!

E non temente, non si tratta nemmeno di qualche malware come keylogger o infostealer. In questo caso si tratta di un bug alquanto bizzarro che riguarda alcune tastiere Corsair, e l'azienda sta già esaminando il problema.

La notizia, divulgata da Ars Technica, arriva da alcuni utenti Corsair, con diverse segnalazioni sul forum dell'azienda: in sostanza le tastiere K100 iniziano a inserire da sole intere frasi digitate dai proprietari in precedenza, replicando anche le eventuali correzioni fatte dall'autore in caso di errori ortografici.

Nessun fantasma da segnalare

Scherzi a parte, il primo pensiero di molti utenti è stato quello di un possibile malware, d'altronde è con la tastiera che digitiamo le password, a meno che non usiamo un password manager.

Tuttavia, dopo aver esaminato il funzionamento della tastiera in modalità protetta, si è capito che il problema è relativo a un bug, piuttosto che a un programma dannoso.

La K100 è dotata di una funzione di registrazione di macro che a volte si attiva da sola e inizia a registrare i tasti premuti e l'attività del mouse. Le macro vengono quindi salvate e riprodotte in modo casuale in momenti successivi.

Dunque, l'azienda ha capito in che modo si verifica il bug, ma non ne ha ancora individuato la causa.

Al momento, Corsair sta esaminando la situazione, anche se sembra che il reset ai valori di fabbrica non sia utile in questo caso. Chi vuole evitare che la tastiera inizi a inserire le password, magari durante una call, deve scollegare la periferica, tenere premuto ESC per 5 secondi e poi ricollegare la tastiera.

Fonte: Ars Technica