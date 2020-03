Coronavirus: condivisa una lista per riscattare giochi gratis

Il coronavirus sta causando problemi in tutto il mondo, soprattutto in Italia dove il Governo ha emanato un decreto che invita l’intera popolazione a rimanere in casa e uscire solo per necessità, come fare la spesa, per motivi di lavoro o di emergenze.

Questi provvedimenti ovviamente portano noia a tante persone, che non sanno come trascorrere il tempo ma, come riporta il sito Tomshw , la tecnologia può esserci di aiuto, soprattutto con l’iniziativa di Matteo Sciutteri, uno dei co-fondatori di Runeheads (uno degli studi di gioco indipendenti più acclamati in Italia), che sta regalando migliaia di chiavi di gioco.

Sciutteri ha creato un foglio excel in cui inserisce man mano nuove chiavi di gioco, che possono essere riscattate da tutti. Tra i tantissimi giochi a disposizione troviamo anche Resident Evil 0 HD, Dirt Rally 2.0, Outlast 2, Duke Nukem Forver, Fall of Light, Party Hard, Conglomerate 451, Jotun, Football Drama, Redout Enhanced Edition.

La lista viene aggiornata costantemente e in questo momento ci sono oltre 2000 titoli disponibili, anche se la maggior parte delle chiavi è esaurita. Oltre ai giochi, ci sono anche diversi software come Vegas DVD, Magix Audio Cleaning Lab ... ma sfortunatamente anche questi sono terminati.

Quella di Matteo Sciutteri è sicuramente un’iniziativa ammirevole e siamo sicuri che molte persone troveranno un gioco divertente con cui passare il tempo, anche se probabilmente i più belli sono già terminati.