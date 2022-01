Come vedere Berrettini - Nadal streaming gratis | Australian Open 2022

Berrettini è entrato nella storia come primo tennista azzurro di sempre a raggiungere la semifinale a Melbourne! Nessun italiano era mai arrivato così avanti agli Australian Open. In questo articolo vi spieghiamo come vedere Berrettini vs Nadal in streaming.

Venerdì 28 gennaio il match fra Matteo Berrettini e Rafael Nadal sulla Rod Laver Arena verrà trasmesso alle 4:30 (ora italiana) in diretta TV su Eurosport (canali 210-211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus e DAZN. Chi è abbonato a Sky da più di un anno può guardare i match in diretta streaming su Sky Go.

Come vedere Berrettini - Nadal in streaming gratis dall'Italia

Il match Berrettini - Nadal si può seguire gratuitamente sulla piattaforma streaming 9Now. Per effettuare l'accesso dovrete però utilizzare una VPN e collegarvi a un server Australiano (AU), per poi registrarvi al sito e accedere ai contenuti. La redazione di Techradar consiglia NordVPN, una delle migliori VPN in assoluto che al momento è disponibile con uno sconto del 68%. In alternativa vi consigliamo la nostra guida alle migliori VPN del 2022.

Se non volete sottoscrivere un abbonamento a DAZN oppure Discovery+, è possibile vedere gli Australian Open 2022 anche sulle piattaforme dedicate australiane, a patto che superiate le limitazioni geografiche (geoblocking), usando una VPN.

Cosi facendo avrete accesso ai canali australiani, ma anche inglesi, francesi, tedeschi, e non solo. NordVPN offre server in ben 59 Paesi in tutto il mondo, Australia compresa.

In alternativa potete scegliere tra una delle migliori VPN e seguire gratuitamente gli Australian Open come e dove preferite.

NordVPN - la migliore VPN al mondo

Abbiamo testato le migliori VPN al momento e NordVPN è la nostra prima scelta, per via della velocità, della sua facilità d'uso e delle sue funzioni di sicurezza. Inoltre è compatibile con qualsiasi dispositivo di streaming disponibile, fra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché dispositivi Android e Apple. La potete installare anche su un televisore con Android TV, e usarla per vedere contenuti in streaming. Al momento NordVPN è disponibile con uno sconto del 68%.

Come vedere Berrettini - Nadal in streaming

Se volete guardare gli Australian Open in streaming senza utilizzare una VPN, ci sono diverse opzioni per farlo dall'Italia.

Discovery Plus su Prime Video Se siete abbonati Amazon Prime, avete già Amazon Prime video nel vostro abbonamento. Potete aggiungere €7,99 e iscrivervi al canale Discovery+ "Intrattenimento + Sport". In questo modo potete vedere Berrettini - Nadal in streaming comodamente a casa o sui vostri dispositivi mobile.