Come vedere Barcellona-Inter in streaming

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 21, Camp Nou ospiterà il match di ritorno tra Inter e Barcellona. I neroazzuri guidati da Simone Inzaghi scenderanno in campo fuori casa per difendere la seconda posizione nel girone C, ora stabilizzata a 6 punti.

Forte della vittoria ottenuta nella partita di andata, svoltasi mercoledì 5 ottobre a San Siro, la formazione neroazzurra scenderà in campo con un probabile 3-5-2. A centrocampo giocherà, insieme a Barella, Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco anche Calhanoglu, autore della rete che ha portata l'Inter alla vittoria contro i blaugrana.

Il Barcellona, attualmente terza classificata del girone C con 3 punti, non può permettersi passi falsi e, in caso di vittoria, si posizionerebbe a pari merito con i rivali a 6 punti.

Per vedere in streaming Barcellona-Inter si potrà usufruire del servizio Prime Video di Amazon, che trasmetterà in esclusiva l'evento sportivo. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Barcellona-Inter streaming, dove vederla

(Si apre in una nuova scheda) Abbonati a Sky per... Barcellona-Inter viene trasmessa in diretta su Amazon Prime Video (Si apre in una nuova scheda) il 12 ottobre 2022 alle 21:00.

Le migliori VPN gratuite (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per Mac (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per router (Si apre in una nuova scheda)

Barcellona-Inter streaming: come vederla dall'estero

La localizzazione geografica porta spesso disagi. L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

(Si apre in una nuova scheda) Abbonati a NordVPN... Tramite l’utilizzo di una VPN (Si apre in una nuova scheda)è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN (Si apre in una nuova scheda), la miglior VPN (Si apre in una nuova scheda) disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto (Si apre in una nuova scheda), lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN (Si apre in una nuova scheda), sconto del 68% con il piano biennale.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.