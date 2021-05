Chromebook, Acer presenta il primo da 17 pollici certificato Intel EVO

Acer ha presentato quattro nuovi Chromebook, tra cui Acer Chromebook 317 con schermo da 17 pollici. Tutti i modelli sono indirizzati a studenti, professionisti in cerca di un notebook aziendale e al mercato consumer.

Acer Chromebook 317

Acer Chromebook 317 è il primo Chromebook da 17 pollici, ed è perfetto per il multitasking: il display FHD da 17,3" (disponibile anche il versione touchscreen) permette di godersi al meglio i contenuti in streaming e di aumentare la produttività.

Questo Chromebook offre tutte le prestazioni e le funzioni di connettività che lo rendono il perfetto notebook per studenti, ma anche il dispositivo giusto per i lavoratori e gli utenti domestici, grazie all’utilizzo dei più recenti processori Intel e al Wi-Fi 6.

L'autonomia è garantita fino a 10 ore e il Chromebook dispone di due porte USB-C 3.2 su entrambi i lati, oltre ad altre porte per garantire la connessione di numerose periferiche e dispositivi per un veloce trasferimento dati, collegamento di dispositivi esterni e qualsiasi altra necessità dell’utente.

Acer Chromebook Spin 713 e Chromebook Enterprise Spin 713

Acer Chromebook Spin 713 e Acer Chromebook Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook certificati Intel EVO, montano i nuovi processori Intel Core di 11esima generazione e porte Thunderbolt 4.

Presentano un design premium, con un lettore per le impronte digitali e scocca convertibile in alluminio per scegliere la modalità di lavoro preferita: notebook classico, tablet, a tenda o in modalità di visualizzazione.

Il display dei due Chromebook è da 13,5 pollici (2256 x 1504), e sono entrambi estremamente leggeri e maneggevoli con un peso di 1,37 kg e uno spessore di 16,9 mm. I Chromebook supportano la ricarica rapida, che garantisce fino a quattro ore di utilizzo con soli 30 minuti di carica.

Acer Chromebook 514 e Chromebook Enterprise 514

Arrivano anche due nuovi Chromebook con display da 14 pollici, il formato più apprezzato per semplicità di trasporto e produttività. Acer Chromebook 514 offre prestazioni di alto livello grazie alla potenza dei nuovi processori Intel Core di 11esima generazione, ricarica rapida e autonomia fino a 10 ore. La tastiera è retroilluminata e il Chromebook presenta un lettore per le impronte digitali.

Acer Chromebook Enterprise 514 è caratterizzato dalla presenza di Chrome Enterprise per fornire ai dipendenti delle aziende un'esperienza con dispositivi veloci, con sicurezza integrata e con ridotti costi di manutenzione. I dispositivi Acer Chromebook semplificano la gestione agli amministratori IT, facilitano la collaborazione e l'accesso sicuro ai dati e alle app attraverso il lavoro in cloud.

Acer ha presentato anche Acer Chromebook 314 che, con un peso di soli 1,5 kg, è pensato per gli studenti che necessitano di un prodotto da portare a scuola.