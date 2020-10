Canon, il software per webcam è disponibile gratuitamente per utenti Windows e Mac

Canon USA ha rilasciato in aprile un nuovo software per aiutare i propri utenti a superare la carenza globale di webcam per l'aumento della domanda dovuto alla pandemia di Covid-19. La necessità di effettuare videochiamate per motivi di lavoro o personali ci ha messo, nel frattempo, davanti all’evidenza che non tutte le webcam sono uguali e la qualità video non è sempre all'altezza delle nostre aspettative, in particolare quando l'illuminazione è scarsa.

Sebbene sia già possibile configurare una fotocamera di cui si è in possesso, ciò può richiedere, in alcuni casi, hardware aggiuntivo e l’acquisto di software di terze parti.

Tuttavia, se siete utenti Canon potreste scegliere di utilizzare la nuova EOS Webcam Utility Beta che l’azienda ha messo a disposizione come alternativa plug-and-play, facile da usare e gratuita.

Come suggerisce il nome, il software è ancora in versione beta e, alla data di lancio in aprile, funzionava solo su PC che eseguivano la versione a 64 bit di Windows 10.

Canon ha rilasciato successivamente anche la versione per macOS, anch’essa in versione beta. L'utility è in grado di trasformare in webcam per videoconferenze, solamente alcune delle fotocamere del marchio e non tutti i modelli della casa. In particolare alcune reflex, mirrorless e compatte "Powershot".

Inizialmente il software era disponibile solo per gli utenti Canon degli Stati Uniti, ma ora è possibile scaricarlo indipendentemente dalla propria locazione geografica.

Il software è ospitato, per ora, solo sul sito Web di Canon USA, ma non sembrano esserci blocchi geografici attivi. Siamo stati in grado di scaricare e installare il pacchetto anche dal nostro paese e non abbiamo riscontrato problemi.

Il file di installazione ha una dimensione davvero minuscola e occupa soli 1,5 MB di spazio su disco.

La lista delle fotocamere supportate (Image credit: Canon)

Come utilizzare l'utility EOS Webcam Beta di Canon

Scaricare e usare il software è relativamente semplice: collegate la fotocamera a un PC Windows o MacBook tramite un cavo USB, quindi andate alla pagina dedicata sul sito Web di Canon USA . Scorrete verso il basso fino all'elenco delle fotocamere supportate e selezionate il modello che vi interessa. Quindi andate alla scheda Driver e download.

Il vostro sistema operativo verrà rilevato automaticamente e verrà presentato un elenco di software e driver disponibili per il modello che selezionato, EOS Webcam Utility Beta si trova in cima. Se il vostro sistema operativo non viene rilevato, selezionate "Software” e il sistema operativo attualmente in esecuzione. Quindi fate clic sul pulsante 'select' accanto a EOS Webcam Utility Beta e il download inizierà automaticamente.

Seguite infine le istruzioni per l'installazione e il gioco sarà fatto. Basterà impostare la fotocamera con i giusti parametri. per ottenere una ripresa video in alta qualità.