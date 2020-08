Breath of the Wild 2, trapelati prezzo e data di uscita

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è uno dei nuovi giochi per Nintendo Switch più attesi, ma non ne abbiamo sentito parlare molto dopo la sua presentazione all'E3 2019.

Eppure un rivenditore francese potrebbe saperne più di noi, dal momento che l'inserzione di un'edizione speciale di Breath of the Wild 2 è apparsa online.

L'inserzione del rivenditore WT&T è stata prontamente rimossa ma riportava anche il prezzo di 82,85€ e la data di uscita, prevista per il 31 dicembre 2020. Era visibile anche un'inserzione della versione standard del gioco, prezzata 69,99€. Potrebbe benissimo trattarsi di prezzi segnaposto, naturalmente, ma in ogni caso noi siamo dell'idea che il gioco potrebbe benissimo uscire in occasione delle festività natalizie.

A Link to the Past

Siamo abituati a vedere inserzioni fasulle o riportanti prezzi scorretti, ma ce ne sono altrettante che si rivelano foriere di informazioni veritiere. Questo rivenditore, nello specifico, si era già reso protagonista di indiscrezioni a volte affidabili.

WT&T, per esempio, in precedenza ci aveva rivelato l'arrivo di The Witcher 3 per Switch prima dell'annuncio ufficiale. Ci lascerebbe sorpresi tuttavia se il rivenditore fosse riuscito ad azzeccare la data esatta del rilascio di Breath of the Wild 2.

Abbiamo anche sentito di recente che Breath of the Wild 2 potrebbe non essere l'unico gioco di Zelda in arrivo prossimamente per Nintendo Switch: sembra infatti che Zelda: Skyward Sword uscirà prossimamente per la console Nintendo, dopo essere stato rilasciato per Wii e Wii U rispettivamente nel 2011 e 2016.

Il 2020 si prospetta come un grande anno per gli amanti dei videogiochi, considerando anche che siamo in attesa fremente dell'uscita di PS5 e Xbox Series X.