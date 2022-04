Breath of the Wild 2 potrebbe uscire su Nintendo Switch 2

Il recente filmato del gameplay di Breath of the Wild 2 avrà lasciato molti di voi a bocca aperta. A noi tuttavia è venuto un dubbio: e se fosse eseguito su Nintendo Switch 2?

Secondo alcuni esperti del settore (via GamesRadar), Breath of the Wild 2 presenterebbe una serie di funzionalità grafiche che l’hardware attempato di Nintendo Switch farebbe fatica a eseguire.

L’ultimo trailer di Breath of the Wild 2 ci ha abbagliato con la sua straordinaria qualità delle immagini. Ma forse, per chi di voi crede di poterci giocare sull’attuale console di punta Nintendo, è proprio di questo che si tratta: un abbaglio.

Nel complesso, la grafica del prossimo capitolo di Zelda sembra notevolmente superiore a quella che siamo abituati a vedere su Switch, per non parlare dell’aumentata ma estremamente nitida distanza di visualizzazione.

I recenti filmati di BOTW 2 vanno da 1080p a 720p, misure decisamente lontane dalla risoluzione docked di 900p di BOTW.

Insomma, è altamente probabile che quanto abbiamo visto non sia venuto fuori da una Switch originale. Qualcuno ha ipotizzato che il trailer potrebbe essere stato renderizzato a una risoluzione più alta, ma come sappiamo Nintendo ha sempre mostrato i suoi giochi in esecuzione nativa sugli hardware originali.

L’ultima domanda che conviene porsi allora è: BOTW 2 potrebbe essere un titolo intergenerazionale? Secondo il produttore video di Digital Foundry Alex Battaglia è un’opzione altamente verosimile. I piani di Nintendo potrebbero ricalcare quelli del lancio del primo BOTW, con il titolo che allora fece da ponte tra console di vecchia e nuova generazione.

Il 2023 sarà l’anno di Nintendo Switch 2?

Nintendo ha lasciato intendere che ci sono nuovi hardware in arrivo. Molti avevano ipotizzato l’uscita di Nintendo Switch Pro prima del 2022, ma Nintendo ha deciso di rilasciare Switch OLED - sicuramente superiore al modello originale, ma privo di aggiornamenti tecnici di sorta.

I fan della modalità docked accoglieranno sicuramente Nintendo Switch 2 a braccia aperte, dato che la console attuale non può raggiungere la visione 4K.

Tuttavia, Nintendo rimane estremamente riservata sulla sua console di seconda generazione, tanto da dichiarare che Nintendo Switch sarebbe solo a metà del suo ciclo di vita.

Rimane il fatto che far uscire BOTW2 in concomitanza di un nuovo hardware (qualunque esso sia) avrebbe decisamente senso. Soprattutto se questo nuovo hardware mostrasse significativi passi avanti rispetto ai modelli precedenti… e si chiamasse proprio Nintendo Switch 2.