Black is King: come guardare il nuovo film di Beyoncè in streaming

Cancellate i vostri piani per stasera e mettetevi comodi: Bey è tornata con nuovo film che si potrebbe definire uno dei più attesi del 2020. Black is King è un visual album, un film raccontato per immagini che accompagna l'album del 2019 "The Lion King: The Gift", uscito in occasione del remake de Il Re Leone, nel quale Beyoncé era la doppiatrice di Nala. Black is King presenta in tutto il suo fulgore una star all'apice del successo e pensiamo sia un film davvero imperdibile, quindi continuate a leggere se volete sapere come guardare la nuova esclusiva Disney Plus oggi.

Guarda ora "Black is King", il nuovo film prodotto da Beyoncè Black is King è un'esclusiva Disney Plus, disponibile a livello globale da oggi 31 luglio 2020. Guardatelo subito sottoscrivendo un abbonamento Disney Plus: abbonarsi a Disney Plus è davvero economico e potrete usufruire di una marea di contenuti validi.

Nonostante Queen B sia una superstar amata in tutto il mondo, non era stato rivelato molto su Black is King prima del suo debutto. Sapevamo solo qualcosa sul cast, che comprende pezzi grossi del mondo dello spettacolo come Kelly Rowland, sua complice dai tempi delle Destiny's Child, il marito Jay-Z, il partner lavorativo Pharrel Williams. Ma non è tutto qui: nel film appaiono anche la figlia Blue Ivy, Naomi Campbell, Lupita Nyong'o e Tina Knowles Lawson.

Insomma, bisogna davvero prepararsi ai fuochi d'artificio. Il tema di Black is King è una reinvenzione delle lezioni che abbiamo ricevuto guardando Il Re Leone, un invito a cercare la propria strada del mondo, e una celebrazione della bellezza delle tradizioni africane, riscoprendo le proprie radici e la consapevolezza di sè in un mondo multiculturale.

Il film è stato girato nel corso di un anno in luoghi diversi, tra cui il Sud Africa, Paesi dell'africa occidentale, il Belgio, Los Angeles, New York e Londra.

Questo film, della durata di 85 minuti, è davvero imperdibile e vi consigliamo di guardarlo questo weekend. Di seguito vi spieghiamo come guardare il nuovo film di Beyoncè.

Disney+: la nostra recensione

Come vedere Black is King, il nuovo film di Beyoncè in esclusiva su Disney Plus

Disney Plus ha iniziato il suo debutto a novembre 2019, e da qualche mese è finalmente arrivato anche in Italia. Se non vi siete ancora iscritti, sarà sufficiente sottoscrivere un abbonamento sul sito Disney Plus. Per la modica cifra di 6,99€ avrete accesso per un mese a tutti i contenuti Disney Plus, compreso il nuovo film di Beyoncè. Se volete risparmiare ulteriormente, è disponibile anche un abbonamento annuale a 69,99€. Se siete già iscritti a Disney Plus, potrete vedere Black is King senza costi aggiuntivi da subito.Vedi offerta

