Black Friday VPN, 73% di sconto IPVanish, una tra le migliori VPN al mondo

Mettete da parte tecnologia, hardware e gadget: per questo Black Friday sono il software e la sicurezza informatica che la stanno facendo da padrone; in particolare con la nuova offerta del Black Friday di IPVanish, che offre il 73% di sconto sul suo piano annuale. Ciò significa che potrete beneficiare di una protezione tramite connessione VPN per un minimo di $ 3,25 (meno di 3€) al mese per i prossimi 12 mesi.

Il vantaggio aggiuntivo è che si tratta di IPVanish, uno dei migliori fornitori del mondo. Attualmente classifichiamo IPVanish come il secondo miglior servizio complessivo del 2019.

Fai clic qui per ottenere un fantastico sconto del 73% su IPVanish VPN

Essere al secondo posto nella nostra guida VPN è un'impresa: abbiamo testato e recensito centinaia dei migliori provider VPN sul web. Non solo sblocca Netflix (ideale per tutti gli streamer che desiderano accedere finalmente ai cataloghi stranieri), ma ha server in oltre 75 paesi, oltre 1.300 server VPN anonimi e molto altro.

Lo sconto è sul suo piano annuale, il che significa che è possibile garantirsi i prossimi 12 mesi di sicurezza informatica ad un davvero prezzo scontato.

Questa è sicuramente una delle migliori offerte VPN che abbiamo mai visto, ma ha un limite di tempo: lo sconto termina lunedì 2 dicembre 2019.

Non siete sicuri che questa sia la VPN che fa per voi? Date un'occhiata alla nostra guida ai migliori servizi VPN

Maggiori informazioni su questa fantastica offerta VPN:

VPN IPVanish | 73% di sconto | 12 mesi | $ 3,25 al mese Classificato al secondo posto da TechRadar, IPVanish è disponibile per la maggior parte delle applicazioni, in quanto supporta una vasta gamma di piattaforme. Inclusi Windows, Mac, Android, iOS e Fire TV. Supporta anche il P2P, il che significa che sarete in grado di scaricare da una posizione geograficamente vicina, assicurandovi perciò di riuscire ad ottenere le migliori prestazioni possibili in download ed upload. E in caso di dubbi o domande, c’è a disposizione l’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere qualsiasi problema tecnico. Tenete presente che si tutta paga la cifra anticipatamente, ma il totale rimane di sole $ 39, circa 35€ più eventuali spese di cambio valuta (verificate in base al vostro servizio di pagamento, prima di acquistare, in generale si tratta di una bassa percentuale sulla spesa totale).Vedi offerta

IPVanish è valida?

In breve e semplicemente ... sì! IPVanish è un provider VPN esperto, in grado di proteggere la vostra vita online, garantisce velocità elevate e privacy a zero log per un reale beneficio nel campo della sicurezza informatica.

Un registro delle attività potrebbe essere collegato alla vostra identità, quindi una politica di zero-logging consente di navigare e streaming in modo libero e anonimo. Perciò, se la sicurezza online è al momento la vostra principale preoccupazione, VPN di IPVanish e la sua politica di zero-logging potrebbe essere una soluzione ideale e contemporaneamente economica.

Come se ciò non bastasse, IPVanish supporta la connessione di un massimo di dieci dispositivi contemporaneamente e, a differenza della maggior parte delle VPN, questi non devono appartenere al proprietario dell'account. Che può essere di proprietà di chiunque nella vostra famiglia, quindi tecnicamente un singolo account può proteggere il vostro partner, i figli dei vostri amici o chiunque desideriate.

Perciò, invece di creare diversi account, ne basterà uno, per un reale risparmio economico.

Per una valutazione più approfondita sul servizio, andate alla nostra recensione IPVanish.

Cosa è possibile fare con una VPN?

Una VPN o una rete privata virtuale vi consentono di navigare in Internet in modo sicuro e bypassare i contenuti con restrizioni geografiche. Ad esempio, supponiamo che vogliate accedere ad uno spettacolo o film Netflix (che è geo-limitato ad una posizione predefinita), tramite una VPN. La VPN sostituisce il vostro indirizzo IP con uno geograficamente diverso, perciò potrete accedere ad un catalogo differente, quello che preferite a seconda da dove risulti giungere la vostra connessione una volta che vi sarete connessi alla VPN, permettendovi di visionare i contenuti che prima vi erano oscurati tramite le suddette politiche di geolocalizzazione.

La vostra principale preoccupazione è ottenere una connessione streaming tramite VPN? Assicuratevi di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori VPN per Netflix.

Oltre a bypassare i contenuti con restrizioni geografiche, una VPN è fondamentale anche per mantenere alta la sicurezza informatica, un'altra ragione per cui le VPN stanno diventando sempre più popolari. Una VPN utilizza tecnologie di crittografia che vi permettono di navigare in modo anonimo. Quindi, se siete preoccupati per la vostra sicurezza informatica, avere un provider VPN sicuro ed affidabile, è sicuramente la strada da percorrere.