Black Friday 2022: Galaxy S22 Ultra in offerta al minimo storico

Il prezzo di Samsung Galaxy S22 Ultra scende al minimo storico grazie alle offerte anticipate del Black Friday 2022.

Anche se l'evento andrà in scena venerdì 25 novembre, molti negozi e store online hanno già iniziato a proporre offerte più o meno convenienti su un'ampia gamma di prodotti.

Tra queste vi segnaliamo un'occasione imperdibile su Samsung Galaxy S22 Ultra, premiato dalla redazione di Techradar come migliore smartphone del 2022 grazie alle sue ottime doti fotografiche, alla qualità del display e a un comparto hardware di fascia alta che non perde mai un colpo, nemmeno con le app più pesanti.

Come se non bastasse, S22 Ultra vanta un'ottima resistenza ai fattori climatici, è impermeabile e resistente alla polvere (IP 68). Queste caratteristiche ne fanno un'opzione eccellente anche per chi lavora all'esterno ma non intende optare per uno smartphone rugged.

Il prezzo di lancio della versione da 8/128GB, ovvero il modello attualmente in offerta, era di 1.279€; oggi, grazie alle offerte anticipate Unieuro, potete acquistare Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB a soli 869€, risparmiando più di 400€ sul prezzo di listino.

Un top di gamma che non scende a compromessi offrendo il meglio della tecnologia Samsung, come il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8" pollici capace di raggiungere un picco di 1,750 nit e un refresh rate da 120Hz, un processore di ultima generazione prodotto a 4nm e un comparto fotografico con un sensore principale da 108MP.