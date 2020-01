Australian Open 2020, come guardare Roger Federer contro Novak Djokovic in streaming

L’inarrestabile Roger Federer continua a rimanere sulla buona strada per il vincere il suo 21esimo titolo da singolo del Grande Slam, ma per raggiungerlo dovrà battere il campione in carica dell'Australian Open per arrivare in finale. Non ci potranno essere molte altre occasioni per vedere queste due superstar scontrarsi a questo livello, quindi non perdete l'occasione di guardare insieme al resto del mondo la semifinale di Federer contro Djokovic all’Australian Open, dal vivo oppure in streaming.

Novak Djokovic è riuscito a vincere in grande stile i suoi ultimi quattro round, mentre il 38enne Federer ha dovuto stringere i denti contro l'americano Tennys Sandgren.

Il sei volte campione dell'Australian Open, Federer, non ha dato il massimo finora nel torneo (abbiamo già detto che ha 38 anni!), ma ha mostrato un'incredibile resistenza per finire nei quarti di finale. La stella svizzera ha faticato molto nell’ultima partita, ma speriamo che la vittoria gli dia la spinta per contrastare gli effetti della stanchezza.

La classifica del testa a testa tra i due è 26-23 a favore di Djokovic, con l'ultima vittoria su Federer arrivata nell'epica finale a cinque set di Wimbledon l'anno scorso.

Questo scontro è comunemente considerato una delle più grandi finali del Grand Slam di tutti i tempi, quindi assicuratevi di non perdervi nessuna di queste semifinali dell'Australian Open del 2020 seguendo la nostra guida su come vedere in diretta streaming la sfida tra Roger Federer e Novak Djokovic.

Come guardare lo streaming dell’Australian Open 2020 dall’Italia

Veniamo al dunque; le partite dell’Australian Open verranno trasmesse in diretta esclusiva dai canali Eurosport. Per quanto riguarda la visione nel nostro Paese, sarà SKY ad occuparsi della trasmissione televisiva sui canali 210 e 211. Entrambi i canali sono visibili anche per coloro che hanno l’abbonamento su DAZN. Per quanto riguarda invece lo streaming su computer o dispositivi mobile quali smartphone e tablet, Eurosport dispone di un servizio streaming accessibile tramite le principali applicazioni dedicate ad Android, iOS e Windows. Seppur dalla parte opposta dell’oceano, tramite l’utilizzo dei giusti accorgimenti è possibile assistere allo streaming dell’Australian Open 2020 evitando il blocco geografico degli emittenti.