Audeze, auricolari bluetooth per veri audiofili a 900 dollari

Vi avanzano 900 dollari? E state cercando i migliori auricolari bluetooth? Audeze ne ha un paio che promettono la massima qualità audio possibile, perfetta per un audiofilo esigente. E per qualcuno che ovviamente se li possa permettere.

Si tratta degli Audeze LCD-i3 auricolari Bluetooth che saranno in commercio per 899 dollari dal 23 settembre, ma sono già prenotabili sul sito dell'azienda. Di fatto, sono gli auricolari Bluetooth più costosi al mondo.

In cambio di tale cifra stratosferica? Secondo Audeze questi auricolari offrono un "audio superiore" senza bisogno di un amplificatore dedicato, che per molti audiofili è un elemento cruciale di qualsiasi setup audio.

(Image credit: Audeze)

Auricolari per orecchie raffinate

Gli Audeze LCD-i3 sostiuiscono i popolari iSINE 20, sono realizzati in magnesio e hanno un design pensato per "ridurre la risonanza indesiderata".

All'interno ci sono driver magnetici dal design piatto, che dovrebbero garantire una migliore risoluzione audio. Arrivano a 130 dB di potenza sonora.

In alternativa è possibile usare anche il cavo, e nella confezione ne trovate uno Lightning, da usare con un iPhone 11 o altri smartphone Apple, e un normale cavo con jack da 3,5 mm.

Senza fili invece questi auricolari usano la connessione Bluetooth 5.0 con aptX e aptX HD. Significa che avrete audio a 24 bit e bassa latenza, che secondo Audeze è "ottimizzato per le orecchie più raffinate".

Dal punto di vista del design, questi auricolari si fanno notare, con una griglia dal design aperto e un gancio per l'orecchio che ne assicura la stabilità. Di sicuro non sono discreti come altri modelli, vedi gli Optoma NuForce BE Sport4 per esempio, ma d'altra parte promettono prestazioni audio ai massimi livelli. Con un prezzo anch'esso ai massimi livelli.