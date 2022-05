ASUS annuncia i nuovi Vivobook e Zenbook 2022 dedicati ai creativi

Durante l'evento The Pinnacle of Performance, oggi ASUS ha annunciato la nuova serie 2022 di notebook OLED Vivobook Pro e Vivobook S, dotati di display di eccellente qualità, lunga autonomia e resistenza di grado militare.

La serie Pro si compone di Vivobook Pro 14X OLED da 14", 15X OLED da 15,6" e 16X OLED da 16", con CPU Intel Core di 12° generazione fino a i9 serie H o AMD Ryzen 9 serie H, display OLED a 120Hz e GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Si tratta di tre notebook ad alte prestazioni pensati per i creativi, completi di RAM DDR5 fino a 32GB, SSD PCIe 4.0 da 2TB ultra-veloce e del nuovo sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro in grado di garantire performance al top con un TDP fino a 140W. Tra questi, troviamo il primo display OLED 3.2K 120Hz da 16" al mondo.

Tra le funzioni pensate per i creativi troviamo l'innovativo controllo rotativo digitale ASUS DialPad e una serie di porte ad alta velocità che includono una porta Thunderbolt 4 da 40 Gbps o USB-4 e HDMI 2.1, oltre alle porte USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0, un lettore di schede microSD SD Express 7.0, una porta LAN 2.5 GbE e il Wi-Fi 6E.

(Image credit: Asus)

Per chi cerca prestazioni al top in un formato leggero e sottile, la serie Vivobook S offre CPU Intel Core serie H di 12° generazione o AMD Ryzen 6000 serie H, la tecnologia ASUS IceCool per prestazioni della CPU fino a 45W TDP e i primi display OLED 2.8K 120Hz da 14,5" e 15,6".

Il profilo può arrivare a misurare solo 17,9mm, e il peso scende fino a 1,6 Kg, senza però rinunciare al livello di performance dei modelli più ingombranti. La serie include Vivobook S 14X OLED da 14,5", Vivobook S 16X OLED da 16", Vivobook S 14 OLED da 14" e Vivobook S 15 OLED da 15,6".

Tra i componenti troviamo CPU fino a Intel Core i7 12700H di 12° generazione o AMD Ryzen 9 6900HX, grafica Intel Iris Xe o AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 incrementabile e un SSD PCIe da 1 TB. I portatili della serie Vivobook S sono tra i primi della loro categoria a integrare una CPU con TDP di 45 watt e integrano un display OLED NanoEdge con risoluzione fino a 4K.

Tutti i display Vivobook Pro e Vivobook S sono PANTONE Validated, che consente una resa dei colori senza pari nel settore. Il certificato VESA DisplayHDR True Black 600 garantisce contrasto elevato e neri profondi.

I nuovi Zenbook 2022

(Image credit: Asus)

Durante l'evento sono stati annunciati anche i nuovi Zenbook, compatti, potenti e dal design sofisticato e versatile, perfetti per chi è sempre in movimento. I creativi e i creatori di contenuti potranno lavorare e concretizzare le loro idee alla velocità dell'immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati che accelerano la progettazione 3D, l'editing video, il live streaming e i workflow di design grafico.

Le serie Zenbook Pro e Zenbook S con display OLED garantiscono prestazioni di fascia alta racchiuse in un design sottile e leggero: includono notebook standard e notebook 2-in-1 convertibili a doppio display con CPU Intel Core serie H o AMD Ryzen 6000 serie H con un TDP fino a 140W e GPU fino alle NVIDIA GeForce RTX serie 30.

ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare tutti i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop Zenbook Pro, comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati.

Oltre alle soluzioni ASUS IceCool, IceCool Plus e IceCool Pro per il raffreddamento, Zenbook Pro 16X OLED e 14 Duo OLED introducono il nuovo Active Aerodynamic System Ultra, un meccanismo di auto-inclinazione che solleva il touchscreen secondario o la tastiera per consentire un migliore raffreddamento e una migliore ergonomia.

(Image credit: Asus)

Il modello di punta è Zenbook Pro 16X OLED, per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi. Pesa 2,4 Kg e lo spessore è di 16,9 mm. Monta una CPU fino a Intel Core i9 12900H di 12° generazione e una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3060. Grazie al sistema di raffreddamento IceCool Pro, la CPU e la GPU possono funzionare fino a un TDP combinato di 140W in modalità Performance senza throttling, e possono lavorare sotto i 40 dB in modalità Standard. L'autonomia arriva fino a 10 ore.

Troviamo poi Zenbook Pro 14 Duo OLED, un convertibile a doppio schermo potente, ergonomico e compatto certificato Intel Evo. Il formato compatto, il display più grande e più luminoso, ScreenPad Plus di nuova generazione e design AAS Ultra lo rendono perfetto per i content creator più esigenti.

In aggiunta, la serie Zenbook Pro conta anche il convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED e lo Zenbook Pro 17, il primo Zenbook con schermo da 17,3 pollici.

(Image credit: ASUS)

I nuovi Zenbook S offrono il massimo dal punto di vista di portabilità, versatilità e potenza, in solo 1 Kg.

Ln particolare, la serie Zenbook S si è arricchita di due nuovi modelli ultra-sottili e ultra-leggeri: il convertibile 2-in-1 Zenbook S 13 Flip OLED e il più leggero notebook OLED da 13,3 pollici al mondo, il nuovo Zenbook S 13 OLED.

Con l'eccezionale efficienza energetica e le batterie ad alta capacità della nuova serie Zenbook S, non si dovrà più scegliere tra prestazioni e durata della batteria.