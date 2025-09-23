I prezzi delle RAM schizzano alle stelle: laptop più cari del 30%

Un altro aumento dei prezzi delle RAM potrebbe presto rendere i laptop più costosi

Un rapporto suggerisce che Samsung ha confermato che aumenterà i prezzi delle RAM presto

Altri marchi come Micron hanno già rivelato aumenti per DRAM e NAND flash

È probabile che i laptop (e altri dispositivi) diventeranno più costosi a causa degli aumenti di prezzo che renderanno la memoria notevolmente più costosa nel prossimo futuro.

Come riporta il sito coreano New Daily, Samsung ha apparentemente confermato ai partner che sta aumentando i prezzi (addebitati ai produttori di dispositivi) sia per la memoria DRAM che per quella NAND flash. Questo sta avvenendo nel quarto trimestre del 2025, quindi dal prossimo mese.

È la DRAM - i moduli RAM standard per PC e laptop (e altro hardware) - che ci preoccupa qui, e il rapporto afferma che la memoria LPDDR è destinata ad aumentare del 15% al 30%.

LPDDR è memoria DDR a basso consumo utilizzata in laptop e telefoni (poiché è più efficiente dal punto di vista energetico, come indica il nome), e sono LPDDR4X e 5X che saranno colpite da questo sostanzioso aumento di prezzo (e anche LPDDR4).

La NAND flash viene utilizzata nell'archiviazione, comprese le unità eMMC economiche spesso utilizzate nei laptop a basso costo, e lì gli aumenti di prezzo sono previsti essere meno allarmanti, dal 5% al 10%.

Analisi: Un quadro cupo per le RAM

Inserisci del testo ricco...﻿ (Image credit: unsplash.com)

Non è particolarmente sorprendente sentirlo poiché abbiamo già assistito ad aumenti dei prezzi della memoria quest'anno, compresi rapporti sull'aumento dei costi delle RAM DDR4.

Questo perché la produzione di DDR4 sta diminuendo (perdendo contro DDR5 e HBM, dove si possono ottenere maggiori profitti), un'occorrenza a cui il rapporto New Daily si riferisce quando parla di "offerta limitata" dovuta alla ridotta produzione di prodotti di memoria più vecchi.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Samsung non è sola qui, con Micron che ha già annunciato aumenti di prezzo per DRAM e NAND flash - presumibilmente del 20% al 30%, secondo questo rapporto - e anche SanDisk (del 10% in quest'ultimo caso). Quindi, dato che Samsung parla di aumenti di prezzo fino al 30% in alcuni scenari, questi sono alcuni aumenti considerevoli in teoria.

La memoria LPDDR4X e LPDDR5X è utilizzata in molti laptop, dai modelli di generazione passata ai notebook all'avanguardia (che utilizzano LPDDR5X), e quindi il costo di questi moduli RAM che aumenta considerevolmente impatterà sui costi dei materiali (il costo complessivo di produzione del dispositivo) per questi laptop.

Questo è, ovviamente, un aumento di prezzo che sarà trasferito ai consumatori per quanto riguarda il prezzo di qualsiasi laptop sullo scaffale, e quindi questo è un accenno inquietante che i prezzi aumenteranno presto.

Certo, forse non nell'immediato futuro, poiché il prezzo di questi moduli di memoria viene aumentato solo con effetto da ora (o dalla prossima settimana), e ci vorrà un po' di tempo perché si filtri attraverso la catena di fornitura e produzione. Ma non così tanto, e gli aumenti di prezzo dei notebook guidati dalla RAM potrebbero ben essere in effetto prima del Black Friday 2025 - anche se sconti sostanziali saranno senza dubbio ancora presenti nelle vendite (come sempre).

Mentre la RAM non è il componente più costoso in un PC (soprattutto non in un laptop gaming dove la GPU comanda gran parte del premium), ha certamente un impatto - soprattutto per i notebook all'avanguardia per l'uso quotidiano che caricano molta memoria. Il rapporto menziona specificamente i PC AI (laptop Copilot+) come motore della domanda per RAM LPDDR5X ad alte prestazioni e a basso consumo, così come gli smartphone - che vedranno anche i prezzi interessati.