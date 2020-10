Arrivano i tweet vocali per gli utenti iOS

Ricordate quando in passato 140 era un numero importante per gli utenti di Twitter? Bene, quel numero sta tornando. Questa volta non si riferisce al numero massimo di caratteri in un tweet, ma alla durata massima di un "tweet audio".

Twitter ha annunciato, ovviamente con un tweet, che sarà possibile registrare e inserire clip audio della durata massima di 140 secondi nei tweet pubblicati sulla piattaforma. Questa nuova modalità di twittare attualmente è disponibile solo per alcuni utenti iOS e verrà estesa a tutti gli altri "nelle prossime settimane".

Non sappiamo ancora quando la nuova funzionalità arriverà anche per gli utenti Android.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkDJune 17, 2020

Secondo un post sul blog di Twitter, "a volte 280 caratteri non sono sufficienti", e quindi i tweet audio sono destinati ad "aggiungere un tocco più umano al modo in cui usiamo Twitter", garantendo anche che "le sfumature delle conversazioni non si perdano con la traduzione dei contenuti".

Come pubblicare un tweet audio

Per scoprire se potete utilizzare la nuova funzionalità, toccate l'icona della piuma nell'angolo in basso a destra della sezione notizie di Twitter, come per comporre un nuovo tweet. Se vedete spuntare un'icona a forma d'onda accanto alla videocamera, siete tra i più fortunati.

Per registrare un tweet vocale, toccate l'icona a forma d'onda, in seguito il grande pulsante registra. Consentite a Twitter di accedere al vostro microfono (se richiesto), ed ecco che potrete condividere i vostri pensieri parlando per un massimo di 140 secondi. Quando avete terminato toccate "Fine" nell'angolo in alto a destra del riquadro.

(Image credit: TechRadar)

Se dovete argomentare qualcosa di importante e avete bisogno di più di 140 secondi, Twitter creerà automaticamente una discussione.

La vostra immagine del profilo verrà "inserita come immagine statica al vostro allegato audio, ma resterà sempre la stessa, non si aggiornerà se cambierete la foto del profilo", un piccolo particolare che potrebbe infastidire alcuni utenti.

Per ascoltare un tweet audio nella sezione notizie, toccate semplicemente il pulsante di riproduzione sull'immagine del profilo di chi l’ha pubblicato. Twitter afferma "la riproduzione inizierà in una nuova finestra nella parte inferiore della sezione notizie", e continuerà ad essere riprodotta in background anche se ad esempio tornerete alla home del telefono.

Questa nuova funzione, attualmente, è disponibile solo per i nuovi post, gli utenti non saranno quindi in grado di aggiornare i contenuti creati in precedenza. Molto probabilmente questa scelta è stata pensata per evitare eventuali abusi e molestie.