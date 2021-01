Arrivano i primi benchmark delle GPU GeForce RTX 3000 per portatili

Nvidia ha già annunciato la serie di GPU GeForce RTX 30 per i notebook, l'hardware di nuova generazione per il gaming sui portatili, durante la presentazione del CES 2021. In questa occasione, sono state svelate tre SKU della serie RTX 3000: RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060, ognuna delle quali promette diversi livelli di resa grafica.



I portatili che monteranno queste schede grafiche Ampere non arriveranno prima di febbraio 2021, ma possiamo già farci un'idea delle prestazioni previste grazie ad alcuni benchmark arrivati sui social media.

RTX 30 Mobile benchmark (3060M, 3070M) pic.twitter.com/OwocglrAKWJanuary 25, 2021

Come sempre quando parliamo di leak di benchmark, le informazioni sono da trattare con le dovute cautele. Inoltre non saremo in grado di confermare che i punteggi rispecchino effettivamente le capacità delle GPU mobili finché non potremo testare personalmente l'hardware in questione. Al momento, il presupposto è che i recensori o gli influencer abbiano ricevuto alcuni dei notebook da gaming non ancora disponibili al pubblico e che i punteggi di benchmark siano trapelati in qualche modo attraverso i loro contatti.

L'utente di Twitter @harukaze5719 ha fornito un leak su due risultati della GPU laptop RTX 3060, con punteggi di 7852 e 8843 su Time Spy. La differenza fra i due punteggi non è stata chiarita, sebbene possa trattarsi di due dispositivi diversi con Max-P (specifica normale) o Max-Q (con limitazione di potenza per ridurre i consumi della batteria o per modelli più sottili). Notebook Check, inoltre, ha segnalato che Nvidia non offrirà più i marchi Max-Q o Max-P per la linea Ampere delle schede grafiche per laptop, pertanto potrebbe essere alquanto difficile avere informazioni più precise al momento.

Gaming mobile AAA con ray tracing?

Immagine 1 di 2 (Image credit: Notebook Check) Immagine 2 di 2 (Image credit: Notebook Check)

La GPU RTX 3070 Laptop è più veloce dell'11-24% rispetto alla RTX 3060 (a seconda della variante Max-P/Max-Q oggetto della prova), con un punteggio di 9814 nello stesso test. Notebook Check aveva già rilasciato i punteggi di benchmark di tutte e tre le nuove GPU per notebook su 3DMark Time Spy e Fire Strike, elencando le differenze fra le varie schede e la generazione precedente di GeForce 20 Turing presenti nei laptop gaming di fascia alta.

Se esatti, i risultati sembrano promettenti, dato che per la GeForce RTX 3080 in versione laptop sembrano coerenti con i punteggi delle schede desktop RTX 2080 Super. Considerato che le più recenti linee di laptop da gaming presentano formati sempre più compatti, ma con un raffreddamento migliorato, avere così tanta potenza a disposizione in dispositivi più sottili potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming AAA su portatile. Non sappiamo ancora se i punteggi siano veritieri e dovremo attendere che i nuovi laptop arrivino sul mercato per poter eseguire le nostre prove. Tuttavia, al momento restiamo cautamente ottimisti.

