Apple Watch, uno dei prossimi modelli potrebbe rivoluzionarne il design

Apple Watch potrebbe in futuro subire un’importante modifica del design rispetto ai modelli attuali che mantengono, sul lato destro, la corona "fisica". I nuovi brevetti, individuati da Patently Apple , indicano infatti che Apple vorrebbe passare a una soluzione completamente digitale.

Una novità del genere probabilmente cambierebbe in maniera radicale il modo in cui si interagisce con lo smartwatch ma, con così poche informazioni disponibili, non è del tutto chiaro se le funzioni rimarranno identiche o potranno addirittura diminuire rispetto al passato.

Gli schemi del brevetto suggeriscono che questa modifica permetterebbe di ridurre le dimensioni dello smartwatch e posizionerebbe la corona digitale a filo con il pulsante che si trova sul lato destro dell'orologio.

(Image credit: Patently Apple)

Il brevetto inoltre suggerisce che la corona digitale possa includere il supporto alle gesture consentendo di simulare la rotazione per navigare tra i menu dell’Apple Watch. Sembra anche che questa funzionerà come un pulsante, che verrà probabilmente utilizzato per funzioni come l'avvio di app o la lettura di un ECG.

È chiaro che la società di Cupertino stia cercando di snellire ulteriormente i suoi wearable ma non c'è nessuna garanzia sul fatto che questo design verrà utilizzato sul prossimo Apple Watch. Le aziende spesso brevettano un gran numero di idee che non sempre vengono utilizzate sui prodotti finali e può darsi che questa novità sia già stata scartata da Apple.

È interessante però vedere che Apple stia sperimentando nuove idee su come cambiare radicalmente il design dei propri prodotti. Purtroppo molto difficilmente queste novità verranno incluse nell’ Apple Watch 6 che sarà rilasciato entro la fine del 2020. Se un tale cambiamento dovesse avvenire, il che non sarebbe da poco, potrebbero passare ancora molti anni.

Fonte: Wareable