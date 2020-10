Apple presenterà un iMac con GPU AMD Navi alla WWDC del 22 giugno

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple ha intenzione di presentare un nuovo iMac all’evento WWDC che si terrà il prossimo 22 giugno.

Le voci provengono dal leaker Sonny Dickson che, attraverso il proprio profilo Twitter, sostiene che un nuovo iMac sarà mostrato al pubblico in occasione dell’evento Apple di fine giugno (tradizionalmente orientato al software).

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion driveJune 9, 2020