Apple: iPhone 14, tre nuovi Apple Watch e AirPods Pro 2 in arrivo a settembre

L'arrivo della gamma iPhone 14, previsto nel mese di settembre 2022, è sempre più vicino. A quanto pare, in occasione dell'evento di presentazione, Apple è intenzionata a lanciare altri dispositivi tra cui i nuovi Apple Watch e la seconda iterazione dei celebri AirPods Pro.

Stando al report pubblicato da iDropNews, in data 13 settembre l'azienda di Cupertino presenterà quattro varianti di iPhone 14, ovvero iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

I primi due dovrebbero avere lo stesso chip A15 Bionic equipaggiato dai modelli della gamma iPhone 13, mentre le più costose varianti Pro potranno contare sul più recente A16 Bionic. Per quest'anno non è prevista una variante mini, dato che le vendite registrate negli ultimi due anni non sono sufficienti a giustificarne la produzione.

Tuttavia, oltre agli attesissimi iPhone 14, Apple sarebbe intenzionata a lanciare altri dispositivi, tra cui tre Apple Watch. In teoria dovrebbe trattarsi di Apple Watch 8, che dovrebbe arrivare insieme alla variante economica Watch SE e al nuovo Apple Watch Extreme Edition, una versione rugged dello smartwatch dedicata agli sport e alle attività all'aperto.

Oltre ai nuovi wearables, Apple dovrebbe finalmente presentare gli attesissimi auricolari AirPods Pro 2.

Oltre a un design rinnovato caratterizzato da steli più corti, i nuovi AirPods Pro 2 saranno dotati di un sistema ANC (Cancellazione del Rumore Attiva) di nuova generazione e del supporto per i file audio lossless. La custodia di ricarica dovrebbe ospitare una porta USB- C, anche se per ora questa ipotesi non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale.

Sembra tuttavia certo che durante l'evento Apple di settembre ne vedremo delle belle.