Apple iPad (2021) potrebbe riprendere il design di iPad Air 3

Abbiamo sentito diverse indiscrezioni sul nuovo iPad 2021 che nel corso di quest’anno dovrebbe entrare a far parte della gamma di tablet Apple. Di norma questi modelli relativamente economici non presentano grandi aggiornamenti, e probabilmente il discorso varrà anche per iPad 2021, ma sembra che Apple stia studiando una soluzione per rinnovare il suo tablet di fascia bassa rendendolo più sottile e leggero delle sue precedenti iterazioni.

Stando a quanto riportato dal sito giapponese Macotakara, parafrasando un fornitore cinese: 'il prossimo iPad probabilmente sarà ispirato agli iPad Air di terza generazione (2019)'. iPad Air 3 è un tablet particolarmente leggero e sottile, e sembra che Apple voglia riproporre queste caratteristiche per aggiornare il design del suo prossimo iPad entry level.

Vale la pena sottolineare che Macotakara ha un rating del 68.8% su AppleTrack, ergo circa un terzo dei rumor sui prodotti Apple pubblicati dalla rivista non si sono rivelati attendibili, quindi l’informazione va presa con un minimo di scetticismo.

A quanto pare inoltre il prossimo iPad avrà un display da 10.2 pollici come il precedente modello 2020, anche se inizialmente si parlava di un display da 10.5” per la versione 2021.

Il leak conferma anche che iPad 2021 continuerà a utilizzare il "Touch ID, oltre alle porte Lightning e un Display P3 laminato con rivestimento anti-riflesso e tecnologia True Tone", quindi è chiaro che più che un design completamente rivoluzionato, Apple abbia optato per un restyling per il suo tablet di fascia bassa.

Per chi voleva un iPad Air...

Il più recente iPad Air 4 non ha molto a che fare con i suoi predecessori, ma è molto più simile a un iPad Pro con bordi piatti, cornici sottili e senza tasto Touch ID nella parte frontale.

Alcuni utenti preferiscono il design dei vecchi iPad Air rispetto al nuovo, probabilmente perché sono abituati alla presenza del tasto Touch ID frontale, ma la sua maggiore leggerezza e lo spessore ridotto ne migliorano senza dubbio la portabilità.

In sostanza, se state cercando un tablet simile a iPad Air 3, Apple potrebbe avere in serbo per voi un tablet entry level che vi farà felici.

Apple iPad 2021: quando esce, prezzo e specifiche