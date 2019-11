Apple AirPods Pro, in arrivo nuovi colori?

Ci sono una miriade di voci non confermate sulle nuove generazioni di Apple AirPods: in settimana abbiamo parlato della custodia con ricarica integrata , oggi grazie ad un report in arrivo dalla Cina sono emersi ulteriori dettagli sulle probabili colorazioni dei nuovi auricolari Apple.

Secondo quanto riportato da fonti interne all ’Economic Daily News , i nuovi AirPods saranno disponibili in 8 colorazioni che includeranno nero, bianco e verde.

Le indiscrezioni confermano inoltre alcuni dei dettagli emersi nelle scorse settimane secondo i quali gli auricolari saranno impermeabili e disporranno di una riduzione del rumore attiva migliorata.

La nuova versione degli AirPods era già stata presentata all’inizio di quest’anno con alcuni aggiornamenti minori quali l’aumento della velocità di pairing e altre piccole modifiche; per la futura generazione ci si aspettano invece aggiornamenti di maggiore impatto.

Giusto in tempo per Natale

Fin dalla loro comparsa nel 2016, gli AirPods si sono rivelati un grande successo per Apple e gli esperti del settore stimano che, per il 2020, l’azienda potrebbe arrivare a vendere 80 milioni di auricolari wireless.

Con l’aggiornamento previsto per la fine del 2019, in concomitanza con le feste natalizie, il numero stimato potrebbe salire ulteriormente.

Nel frattempo i competitor di Apple stanno facendo del loro meglio per accaparrarsi una fetta del mercato degli AirPods: Google ha recentemente presentato i suoi PixelBuds , in arrivo nel 2020, mentre Microsoft renderà disponibili i suoi Surface Earbuds prima della fine dell’anno.

Date le numerose indiscrezioni circolate di recente si attendono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple che, a breve, potrebbe dirci qualcosa in più sui nuovi AriPods3 o AirPods Pro che dir si voglia.

Via MacRumors