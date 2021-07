Android TV fa sue le migliori funzioni di Chromecast con Google TV

Google ha appena annunciato che Android TV sta per ricevere un grande aggiornamento con il quale verranno introdotte due delle migliori funzioni di Google TV: consigliati e watchlist.

Disponibile da prima su Chromecast con Google TV, la lista dei titoli consigliati sfrutta l'algoritmo di Google per mostrarvi serie TV e film che potrebbero piacervi basandosi sui titoli che avete visto (e votato) in precedenza.

È possibile modificare l'algoritmo in qualsiasi momento valutando nuovi film. Per fare un esempio, durante la nostra prova abbiamo ottenuto un bel mix di film Marvel e titoli di fantascienza semplicemente guardando i film Marvel in ordine cronologico.

L'altra novità consiste nella watchlist che vi permette di aggiungere serie TV e film che trovate durante la navigazione e inserirli in una colonna dedicata della home page. In questo modo sarà facile tenere traccia dei contenuti che vorreste guardare in futuro, e per farlo basterà cliccare sulla scheda del film/Serie TV e selezionare "aggiungi alla watchlist".

Ma quando arrivano le nuove funzioni? Stando a quanto dichiarato da Google, le novità saranno disponibili già da questa settimana su tutti i televisori Android TV

Android TV vs Google TV: cosa cambia?

Lo scorso anno, quando siamo riusciti a provare per la prima volta una Chromecast con Google TV, c'era una grande differenza tra quest'ultimo e il più diffuso Android TV che già da tempo era alla base di smart TV e dispositivi per lo streaming come Nvidia Shield.

I due sistemi erano molto diversi: Google TV era molto più elegante con un sacco di spettacoli e film sulla home page, mentre Android TV era organizzato in sezioni divise in base ai servizi di streaming.

Tuttavia, oggi, non ci sono più molte differenze. All'inizio del 2021 Android TV ha ricevuto un aggiornamento riguardante il design dell'interfaccia utente che lo ha reso molto simile a Google TV, del quale a giorni erediterà anche le due funzioni migliori.

In sostanza, se siete possessori di un televisore con Android TV, a breve otterrete tutti i vantaggi che si hanno collegando un Chromecast con Google TV, ma senza bisogno di acquistare un dongle.