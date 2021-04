Android 12 porterà la dark mode a un livello superiore

Una nuova funzione di Android 12 vi verrà in aiuto quando prenderete in mano lo smartphone nel mezzo della notte. E no, non si tratta di un'altra dark mode. La modalità "extra dim" dovrebbe essere in grado di rendere la schermata più scura che mai, evitando che rimaniate abbagliati dalla luminosità dello smartphone in un ambiente buio.

Non tutti gli smartphone sono uguali, il che significa che anche con le impostazioni al minimo alcuni schermi sono più luminosi di altri. Questa nuova funzione dovrebbe andare oltre tali limitazioni, anche se al momento non possiamo verificare la sua efficacia sui diversi smartphone Android.

La funzione è stata avvistata nell'anteprima per sviluppatori di Android 12. Ci aspettiamo che una beta venga rilasciata entro il prossimo mese, mentre la versione finale per il pubblico dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Come provare la funzione "extra dim"?

Se avete già scaricato una prima versione di Android 12, ecco come potete fare per attivare e provare la funzione "extra dim".

Per attivarla velocemente sarà sufficiente fare uno swipe verso il basso dalla schermata Home per accedere al menu delle impostazioni rapide. Scrollando verso sinistra a un certo punto troverete lo strumento per la funzione "extra dim", attualmente privo di icona.

Tenento premuto il pulsante aprirete la sezione dedicata alle impostazioni della funzione e potrete regolare la luminosità secondo le vostre preferenze. in alternativa potete accedere alla funzione tramite il percorso Impostazioni > Accessibilità > Extra Dim.

Via Droid Life