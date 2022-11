AMD Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600 pronti a sfidare le controparti Intel

Con i primi modelli Ryzen 7000X ormai alle spalle, AMD è ora concentrata sul lancio delle varianti standard. Le prime due sono da poco trapelate nel database di SiSoftware Sandra, un noto applicativo per l'analisi hardware del sistema che permette anche di eseguire diversi benchmark.

I due processori erano montati su un'inedita scheda madre realizzata da Sapphire, modello "7D771", che tuttavia sarebbe destinata unicamente ai PC pre-assemblati.

Ryzen 7 7700 è dotato di 8 core,16 thread e 8MB di memoria cache L2, mentre Ryzen 5 7600 ha 6 core e 12 thread, con una cache L2 da 6MB. Entrambi raggiungono una frequenza base di 3,8 GHz e dispongono di 32MB di cache L3. Uguale anche il TDP, che ha un valore di 65W, eccetto per il clock massimo leggermente più basso sul 7600, anche se non ne viene specificata la frequenza.

Nei test aritmetici dei benchmark su SiSoftware Sandra, Ryzen 7 7700 è riuscito a totalizzare 355,4 punti, mentre il Ryzen 5 7600 si è fermato a 259,72 punti.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Sisoftware)

Poiché quelle che abbiamo davanti sono due varianti standard, la frequenza massima è anche più bassa dei corrispettivi modelli X, nello specifico inferiore di 700MHz per quanto riguarda il 7700 e di 900MHz per il 7600. Ttuttavia, le CPU sono anche più efficienti dal punto di vista energivoro, motivo per cui potrebbero rappresentare un'ottima alternativa se si considera il rapporto prezzo/prestazioni.

AMD da al tempo stesso battaglia a Intel, che negli ultimi anni ha sempre dominato la fascia media con i suoi modelli i5. Intel Core i5-13400 si preannuncia infatti un'offerta abbastanza allettante, dato che questo modello integrerà ben 10 core, divisi in 6 P-Core e 4 E-core, che potrebbero rendere la CPU Intel un osso duro da battere.

Tutto dipenderà ovviamente dal prezzo di vendita, che ancora non conosciamo. A differenza dell'azienda di Santa Clara, che aveva annunciato di voler di rendere disponibili tutti i modelli già da quest'anno, Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600 dovrebbero uscire a gennaio 2023, insieme alle attese versioni dotate di 3D V-Cache.