AMD presenta il processore Athlon 3000G da 45€

AMD si sta impegnando seriamente per battere Intel nel mercato delle CPU, infatti la società ha messo in vendita un processore davvero economico, l'Athlon 3000G, a soli 49$ (45 euro).

L’athlon 3000G competerà con la CPU Pentium G5400 di Intel oltre ad offrire alcune specifiche impressionanti se si considera che costa meno di un gioco per PC.

AMD Athlon 3000G presenta due core/ 4 thread con un clock di base di 3,5 GHz e cache L3 da 4 MB. È basato sull'architettura AMD Zen+ a 12nm e include persino la grafica integrata Vega 3.

Il processore supporta memorie RAM DDR4 con velocità fino a 2933MHz ed è equipaggiato con un sistema di raffreddamento integrato.

È overclockabile

Si tratta di buone specifiche per un processore da 49$, ma la cosa più interessante è che l'Athlon 3000G può essere overcloccato, consentendo ai proprietari di ottenere prestazioni ancora maggiori.

TechPowerUp è stato in grado di overlockare il chip fino a 4GHz, ottenendo un discreto aumento delle prestazioni; se sarete fortunati con la “lotteria” del silicio (e coraggiosi) potreste riuscire a spingerlo ancora di più.

TechPowerUp ha anche eseguito alcuni benchmark scoprendo che l’Athlon 3000G può offrire un framerate rispettabile di 54.9 fps in Battlefield V, seppur con una risoluzione di 720p; un risultato discreto per un processore così economico.

Tuttavia la nuova CPU economica di AMD è riuscita a battere l'Intel G5600, che ha raggiunto una media di 31.2FPS. In altri test l'Intel G5600 ha avuto prestazioni superiori, tuttavia bisogna considerare che in Italia viene venduto ad un prezzo decisamente più alto che ammonta a circa 120€.

Nel complesso, l'AMD Athlon 3000G è una CPU eccezionale per la creazione di un PC ultra budget da utilizzare per la visione di contenuti multimediali o per giocare a 720p; se vi interessano prestazioni superiori, però, vi consigliamo di leggere la nostra GUIDA .

Via ExtremeTech