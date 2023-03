AMD prepara il nuovo FSR 3, la tecnologia di upscaling economica

AMD sta lavorando alla prossima tecnologia di upscaling grafico che potrebbe pareggiare con il DLSS di Nvidia.

I nuovi dettagli sull'upscaler grafico FidelityFX Super Resolution (FSR) provengono dalla GDC 2023, dove AMD ha presentato agli sviluppatori di videogiochi la nuova tecnologia. Secondo KitGuru, Stephan Hodes del Core Technology Group di AMD ha spiegato come l'FSR si sia evoluto dalla versione iniziale 1.0 a quella attuale (FSR 2.2) e come l'FSR 3 sia un ulteriore passo avanti.

(Image credit: AMD/KitGuru)

Secondo AMD, il numero di pixel che FSR 2 computa è superiore al numero di campioni disponibili, ma il numero di pixel renderizzati può essere aumentato ulteriormente inserendo nella pipeline fotogrammi interpolati.

Ciò consente di aumentare in modo significativo il frame rate, fino a 2 volte il numero di fotogrammi. AMD non ha specificato i casi d'uso in cui è possibile raddoppiare la frequenza dei fotogrammi, ma in alcuni giochi potrebbe essere sicuramente possibile.

Ci sono ancora molti ostacoli tecnici da superare, come ad esempio la difficoltà di interpolazione del movimento, per cui la tecnologia viene utilizzata al meglio quando il frame rate in ingresso è superiore a 60 fps. Inoltre, i fotogrammi interpolati introducono una latenza che deve essere gestita.

FSR 3: upscaling alla portata di tutti

Sebbene AMD produca alcune delle migliori schede video in circolazione, una delle principali attrattive delle GPU Nvidia è stato il DLSS, una tecnologia di upscaling che si è finora dimostrata la migliore.

Il Deep Learning Super Sampling (DLSS) si basa sull'accelerazione hardware per effettuare l’upscaling guidato dall'intelligenza artificiale, cosa che manca all'FSR di AMD. Tuttavia, questo non vuol dire che l'FSR sia un fallimento, visto che si possono ottenere miglioramenti significativi nella frequenza dei fotogrammi e non è legato all'hardware, quindi qualsiasi scheda grafica può sfruttarlo, a patto che il gioco lo supporti.

Ma il DLSS è assolutamente sbalorditivo e il DLSS 3 è ancora più rivoluzionario. Se siete abbastanza fortunati da possedere una scheda grafica Nvidia Lovelace RTX 4000, otterrete prestazioni fantastiche, senza dubbio.

Proprio qui si inserisce la proposta di AMD, il cui fine è quello di offrire una tecnologia simile ad un prezzo inferiore. Ma sarà mai all'altezza del DLSS? Senza accelerazione hardware probabilmente no. Sarà abbastanza buono da poter raggiungere i 60 fps a 4K e oltre? Probabilmente sì, perché la migliore scheda grafica AMD, la AMD Radeon RX 7900 XTX, è già in grado di farlo con la versione 2.1 dell’FSR.

Supponendo che la RX 7800 XT e persino la RX 7700 XT abbiano abbastanza VRAM per funzionare a 4K, è del tutto possibile che l'FSR 3 riesca a ottenere un buon numero di fotogrammi su molti giochi per PC (anche se forse non Cyberpunk 2077 o simili).

Questa sarebbe una grande notizia per i giocatori che non vogliono esagerare con la spesa e che non hanno potuto godere di tutto lo splendore che l'ultima generazione di hardware per PC ha reso possibile, quindi prima una tecnologia come FSR 3 arriva sulla scena meglio è.