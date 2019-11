AMD potrebbe rivelare una scheda grafica "Nvidia killer" di prossima generazione al CES?

AMD finalmente svelerà le sue GPU rDNA2 Radeon al CES fra non più di un mese, rivelando probabilmente la tanto attesa scheda grafica Navi di fascia alta, almeno secondo i rumor. La fonte di Wccftech è un leaker affidabile (del forum Chiphell ) che in precedenza ha rivelato informazioni corrette sul lancio iniziale di Navi.

Secondo l'enigmatico Wjm47196, il CES sarà il palcoscenico su cui AMD svelerà l’anteprima delle schede grafiche Radeon di prossima generazione ossia rDNA2, un'architettura ulteriormente affinata e raffinata rispetto alle GPU Navi originali, basata sul processo produttivo 7nm+, come indicato dalle voci precedenti.

Ed è probabile che queste GPU offrano un'accelerazione hardware per supportare il Ray Tracing, garantendo frame rate migliori e in grado di recuperare il gap con le schede grafiche RTX di Nvidia.

Ciò si collega con le precedenti indiscrezioni risalenti ad agosto, quando abbiamo saputo per la prima volta da un'altra fonte che la GPU di fascia alta "Nvidia killer" (soprannominata Navi 23 all'epoca) sarebbe stata probabilmente basata sull'architettura rDNA2.

Questa GPU dovrebbe debuttare a metà 2020, potrebbe chiamarsi RX 5900 e potrebbe essere lanciata insieme a una RX 5800, in base alle informazioni recentemente ottenute dai driver Linux, il che confermerebbe le voci sopra citate.

Abbiamo visionato delle tabelle di marcia che mostrano le GPU rDNA 2 Radeon in fase di sviluppo e tutto ciò si lega alla possibilità che le console di prossima generazione possano avere soluzioni grafiche basate su rDNA 2; le console, infatti, saranno dotate di chip AMD e supporteranno ray tracing, lo sappiamo per certo.

Da non dimenticare il leak sulla certificazione RRA che ha generato numerose speculazioni sulla scheda grafica Navi di fascia alta, e, di nuovo, questo potrebbe indicare un lancio imminente. Sebbene tutto ciò dovrebbe essere preso con molta cautela, queste voci sembrano sempre più credibili.

La memoria conta

Wccftech scrive anche dell’utilizzo di memoria video HBM2E di Samsung anziché le già usate GDDR6; è possibile che la nuova top di gamma possa prendere il testimone dalla Radeon VII di AMD, in tal senso.

Quest'ultima voce è sicuramente una delle più interessanti per le GPU AMD anche se dobbiamo tenere a mente qualcos'altro: un'anteprima di queste nuove schede grafiche Navi al CES potrebbe essere qualcosa di molto minore, come una mera anteprima piuttosto che una presentazione completa. Potremmo non imparare nulla di nuovo su queste GPU ad eccezione della loro ufficialità.

Infine, la fonte di questa news ha citato anche un paio di altre “pepite”, incluso l’arrivo di una nuova GPU desktop Navi 10 inferiore all'RX 5700. Potrebbe essere “lanciata” ad un prezzo di 250$ per competere la nuova GTX 1660 Super di Nvidia. L'indicazione è, tuttavia, che AMD introdurrà una nuova GPU budget.

Le schede grafiche per workstation arriveranno con una nuova linea di prodotti in un secondo momento, secondo la fonte.