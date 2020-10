AMD Navi 21 XT, game clock da 2,4GHz per la presunta Radeon RX 6900 XT

Gli ultimi rumor che riguardano la schede video AMD Big Navi sostengono che l’azienda abbia in cantiere un modello in grado di sbaragliare (almeno sulla carta) la concorrente Nvidia new RTX 3080, come anche la GPU presente su Xbox Series X.

Patrick Schur , un leaker che si è fatto conoscere su Twitter e vanta un buon numero di previsioni azzeccate, ha pubblicato dei dati relativi a una GPU indicata come AMD Navi 21 XT, che potrebbe chiamarsi AMD Radeon RX 6900 XT e disporre di 16GB di memoria GDDR6 e un ‘Game Clock’ di 2.4GHz.

Navi 21 XT16GB GDDR6255W TGP~2.4 GHz (Game Clock)October 17, 2020

La più impressionante tra le specifiche sopra indicata è proprio il game clock, che corrisponde alla velocità che la GPU è in grado di raggiungere mentre si gioca. Si tratta di un valore estremamente elevato e come sottolinea il sito HotHardware , fa di questa scheda video la più veloce mai vista nel segmento consumer.

Game clock a confronto

AMD Radeon RX 5700 XT, ad esempio, ha un base clock di 1.6GHz e un game clock di 1.75GHz. Nvidia RTX 3080 invece, con i suoi 10GB di memoria GDDR6X, ha un boost clock di 1.71GHz.

La GPU equipaggiata da Xbox Series X, costruita con la stessa architettura RDNA 2 utilizzata per la GPU AMD, ha un GPU clock fisso di 1.825GHz.

Stando alle specifiche indicate, la presunta ‘AMD Radeon RX 6900 XT’ dovrebbe essere in grado di superare sia Nvidia RTX 3080 che la scheda video montata su Xbox Series X senza particolari sforzi.

Anche se le velocità di clock non sono tutto quando si parla di prestazioni in ambito GPU, considerando gli altri leak riguardanti la serie Big Navi, questo modello sembra essere il più potente tra le schede video AMD di fascia alta

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, non ci sono conferme a riguardo. Tuttavia, AMD presenterà un evento dedicato alle nuove GPU il 28 ottobre, quindi non dovremo attendere ancora molto per sapere la verità sulle future ‘Big Navi’.