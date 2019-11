Amazon Prime Day 2019 è una festa di cuffie e auricolari

Sarà che quest'anno Amazon ha deciso di arricchire il Prime Day 2019 con un concerto trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. O sarà che sempre più persone vogliono avere le migliori cuffie o i migliori auricolari.

Sta di fatto che tra le migliori offerte del Prime Day 2019 ci sono un buon numero di cuffie, alcune di marchi famosi e di qualità eccellente. Ci sono offerte su modelli Sennheiser, Bang & Olufsen e Bose, tre fra i migliori marchi del settore audio.

Sennheiser, Bang & Olufsen e Bose in offerta

Alcuni sconti sono davvero molto interessanti, come quello sulle Sennheiser HD 4.50. Per altri modelli il prezzo è stato ribassato solo un po', ma potrebbe comunque valerne la pena.

Sennheiser HD 4.50 Special Edition - 99 euro

Le Sennheiser HD 4.50 Special Edition sono tra le migliori cuffie con riduzione del rumore attiva, o ANC. Non sono senz'altro il miglior prodotto di questo marchio, né possono competere con i migliori modelli di Bose o Sony. Ma sono ben costruite, hanno un'ottima qualità audio e un bel design.

Sennheiser HD 4.50 Special Edition Cuffie ANC sovraurali, con riduzione del rumore attiva e ottimo isolamento. La qualità del suono è molto buona, eccellente in rapporto a un prezzo di solo 99 euro. Vedi offerta

Sennheiser Momentum Auricolari - €109,99

Gli auricolari Sennheiser Momentum Auricolari si collegano al telefono tramite Bluetooth 4.2, e si sono guadagnati una fama più che discreta grazie all'eccellente qualità del suono, un isolamento acustico notevole, qualità in chiamata e design moderno.

I Sennheiser Momentum Bluetooth offrono grande qualità audio, resistenza, isolamento e l'affidabilità di un marchio affermato. Fino a ieri costavano €199, ma oggi potete averli a 110 euro circa. Vedi offerta

Sony WHH900N - €129

Sony si è guadagnata una certa fama per le sue ottime cuffie con riduzione del rumore, e in effetti ha un paio di modelli nella nostra lista delle migliori cuffie con riduzione del rumore. Queste WHH900N sono un po' più in basso nella gamma dell'azienda giapponese,

Sony WHH900N Cuffie sovrauricolari con cancellazione del rumore attiva. Fino a ieri costavano 199 euro, ma oggi potete averle a €129.Vedi offerta

(Image credit: Bang & Olufsen)

Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium - €149

Questi aricolari true wireless hanno una qualità altissima, e se non sono i primi nella nostra lista dei migliori auricolari true wireless solo perché in genere costano molto. Il prezzo di listino è intorno ai 300 euro, e di solito non li si trova a meno di 220 euro. Il Prime Day 2019 cambia la situazione, almeno per qualche ora.

Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium Disponibili in tre colori, sono tra i migliori auricolari true wireless in commercio. Oggi proposti a un prezzo davvero molto basso rispetto al solito. Se vi piacciono, è un'occasione da non perdere. Vedi offerta

Sony MDR-ZX330BT - €39

Non c'è bisogno di svenarsi per avere un buon paio di cuffie con cancellazione del rumore attiva, e queste Sony MDR-ZX330BT lo dimostrano. Di solito costano meno di 60 euro, che è già un buon prezzo. E oggi potete averle anche a meno. Certo, non avrete la massima qualità possibile, ma è un'offerta molto interessante.

Sony MDR-ZX330BT Cuffie sovraurali di fascia bassa, realizzate con materiali semplici ma comunque solide. Qualità audio e isolamento compatibili con il prezzo, oggi a €39. Vedi offerta

(Image credit: Bose)

Bose QuietComfort 20 - €179

Bose ha un algoritmo di riduzione del rumore fantastico, ma per anni ha proposto solo cuffie sovraurali, molto coprenti e poco adatte alla stagione estiva. Con le QuietComfort 20, la cancellazione del rumore Bose sbarca a bordo di auricolari leggeri e comodissimi.

Bose QuietComfort 2 Auricolari con Bose Acoustic Noise Cancelling, eccellente qualità audio e funzioni aggiuntive come la modalità Aware. Non manca il microfono per le chiamate. Oggi costano solo €179.

Bang & Olufsen Beoplay E6 - €209

Se volete un prodotto dalla buona qualità audio che sia anche un prodotto di lusso, lo avete trovate. La ricercatezza estetica di questi Bang & Olufsen Beoplay E6 ha dell'incredibile. In effetti sembrano un gioiello e forse lo sono, ma sono anche tra i migliori auricolari Wireless