Amazon Echo Show 15 ora diventa anche una TV

Con l'ultimo aggiornamento Echo Show 15 ha ricevuto il supporto per Amazon Fire TV, che vi permetterà di guardare i vostri film e serie TV preferiti tramite le varie piattaforme streaming.

Servizi come YouTube e Disney Plus ora trovano posto nella schermata Home dell'interfaccia di Echo Show 15. Per navigare i menu potete utilizzare il nuovo telecomando virtuale, ma il dispositivo è compatibile anche con il telecomando vocale Alexa di terza generazione.

Anche l'audio è stato migliorato con l'aggiunta della tecnologia personalizzata Amazon per l'elaborazione audio spaziale, per un suono più immersivo.

Naturalmente, rimangono tutte le funzioni utili tipiche di tutti i migliori dispositivi smart home.